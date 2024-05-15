Project Gameface ─ управління курсором за допомогою рухів обличчя та голови ─ тепер доступний для Android-застосунків

Google оголосила, що код для Project Gameface тепер доступний для розробників Android. Project Gameface позиціюється як ігрова миша, яка дозволяє людям керувати курсором за допомогою рухів голови та жестів обличчя. Це проєкт з відкритим вихідним кодом.

Тепер розробники можуть інтегрувати функцію доступності у свої застосунки, дозволяючи користувачам керувати курсором без використання рук. Наприклад, вони можуть відкрити рот, щоб перемістити курсор, або підняти брови, щоб натиснути та перетягнути об’єкт.

Project Gameface був анонсований під час минулорічної конференції Google I/O та спочатку був призначений для настільних комп’ютерів. Він використовує камеру пристрою та базу даних виразів обличчя з MediaPipe Face Landmarks Detection API для керування курсором. Тепер ці функції стануть доступними й на платформі Android, що дозволить інтегрувати відповідні можливості в мобільні застосунки.

«За допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує вирази обличчя та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування», — пояснює Google. «Тепер розробники можуть створювати застосунки, де їхні користувачі можуть налаштовувати свій досвід, керуючи виразом обличчя, розмірами жестів, швидкістю курсора тощо».

Хоча Project Gameface спочатку створювався для геймерів, Google співпрацює з Incluzza (соціальним підприємством в Індії, яке зосереджено на доступності), щоб побачити, як вони можуть розширити його для інших умов, таких як робота, школа та соціальні ситуації.

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На створення Project Gameface надихнув Ленс Карр – хворий на параліч стример відеоігор, у якого виникла м’язова дистрофія. Карр співпрацював із Google над проєктом, щоб створити більш доступну альтернативу дорогим системам стеження за головою.

Джерело: The Verge

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