Nio випустила електрокросовер Onvo L90: 6 місць, холодильник, 600 км пробігу менш ніж за $42 тис.

Повнорозмірний електрокросовер Nio Onvo L90 / carnewschina

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На китайському авторинку вже не просто спекотно, там вирує справжня електромобільна гроза. Нові моделі сиплються, як з автомата, а конкуренція — майже як у TikTok за увагу. Китайський виробник електромобілів Nio розширив лінійку і запропонував новий повнорозмірний кросовер в рамках свого бренду Onvo, орієнтованого на масовий ринок. Цей бренд був створений лише у травні 2024 року, а ця новинка — вже друга його модель. Першим був компактніший кросовер Onvo L60.

Новий Onvo L90 ─ це шестимісний повно розмірний електричний кросовер з відносно доступною ціною. Він має довжину 5145 мм, ширину 1998 мм, висоту 1766 мм, а колісна база становить 3110 мм. Отже, з внутріншім простором та комфортом проблем бути не повинно. Для порівняння, габарити новинки трохи менші за Mercedes-Benz GLS X167: він на 64 мм коротший, на 42 мм ширший і на 57 мм нижчий. Автомобіль оснащений 21-дюймовими колісними дисками.

Електромобіль заснований на 900-вольтовій архітектурі. Базова версія Onvo L90 має задній привід і один електромотор потужністю 340 кВт (456 к.с.). Виробник також підготував повнопривідну версію, яка має вже два електромотори. Сумарно вони забезпечують потужність 440 кВт (590 к.с.). Обидві версії отримали акумулятор місткістю 85 кВт·год, що забезпечує пробіг від 570 до 605 км за циклом CLTC. Цікавою особливістю цієї моделі є підтримка гарячої заміни батареї.

В інтер’єрі доступний великий дисплей, холодильник і монітор на стелі для пасажирів другого ряду. Кожне з сидінь Onvo L90 має електрорегулювання.

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Nio розпочне продаж нового електричного кросовера Onvo L90 з 10 липня. За словами співзасновника і генерального директора Nio Вільяма Лі, ціна базової версії у Китаї починатиметься з позначки нижче 300 тис. юанів (до $41870). Повнопривідна версія коштуватиме дорожче. Точну ціну він не назвав, варто очікувати рівня 350 тис. юанів ($48850). Крім того компанія планує згодом випустити дешевшу 5-місну модифікацію, яка отримає назву Onvo L80. Деталі про неї розкажуть згодом.

Хоча ціна до $41870 для 6-місного повно розмірного кросовера з великим запасом ходу виглядає привабливо, новий Onvo L90 виходитьна переповнений китайський ринок. Тут вже є чимало конкурентів, як от Deepal S09 (від $33480), GAC Hyptec HL (від $37650), Aito M7 (від $34860), Lynk & Co 900 (від $43235) та ін.

Джерело: carnewschina

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