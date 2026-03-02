Tesla підняла ціну на Cybertruck AWD на $10000 за 10 днів після анонсу

Tesla Cybertruck

Схоже, Tesla знайшла вдалий спосіб заробити на Cybertruck. Кілька тижнів тому компанія запропонувала дешевшу повнопривідну версію свого електричного пікапа за $59990. А тепер його ціна зросла до $69990. Подорожчання на $10000 (або відразу на 17%) відбулося практично одразу після завершення короткого періоду “вигідної” ціни.





Версію за $59990 представили 19 лютого. Саме її багато хто назвав першим Cybertruck із адекватним співвідношенням ціни та можливостей. Комплектація включала два електромотори, повний привід, запас ходу до 523 км та електропривод кришки вантажного відсіку. Невдовзі після запуску Elon Musk повідомив у соцмережах, що така ціна діятиме лише 10 днів. Компанія відкрито попередила про подорожчання, чим стимулювала хвилю замовлень.

Попит зріс настільки швидко, що терміни поставок змістилися з червня 2026 року на 2027-й. Після цього Tesla використала довгі черги як аргумент для підвищення ціни на $10000. Формально логіка проста: високий попит — вища ціна.

Нова ціна $69990 виглядає значною, але двомоторний AWD усе одно вигідніший за скасовану версію Rear-Wheel Drive. Раніше задньопривідний варіант коштував ті ж $69990, але не мав пневмопідвіски, моторизованої кришки кузова та розеток у вантажному відсіку. Він оснащувався лише одним мотором і не здобув популярності. На його тлі нинішній AWD фактично пропонує суттєво ширше оснащення за ті самі гроші.

Втім, якщо згадати обіцянки 2019 року, картина змінюється. Під час першої презентації Cybertruck компанія заявляла, що двомоторна версія коштуватиме $49900. З урахуванням інфляції це приблизно $63000 у нинішніх цінах — усе одно на $7000 менше за актуальні $69990. Топова модифікація Cyberbeast тоді мала коштувати стільки, скільки нині просять за базову версію, але зараз вона продається за $99990.





Постійні зміни прайсу ускладнюють розуміння реальної вартості автомобіля. Більшість автовиробників тримають ціни стабільними щонайменше рік або два. Коли ж прайс переглядають мало не щотижня, вторинний ринок стає нестабільним. Покупець, який встиг придбати Cybertruck минулого тижня за $59990, формально виграв — сьогодні ідентичний пікап коштує $69990. Але так само швидко ціна може змінитися знову.

Для бізнесу це ще складніше. Компаніям потрібні прогнозовані залишкові вартості через три-чотири роки, щоб планувати бюджети автопарку. У випадку з Tesla ціна виглядає залежною від оперативних рішень, а не від довгострокової ринкової стратегії.

Джерело: arenaev