Tesla Cybertruck погано продається? Треба підняти ціну на $15 000

Вадим Карпусь

Tesla Cybertruck погано продається? Треба підняти ціну на $15 000
Tesla Cybertruck / X, The Cybertruck Guy

На тлі падіння продажів Cybertruck компанія Tesla підняла ціну на свою найдорожчу модифікацію Cybertruck Cyberbeast одразу на $15 тис. Компанія додала до цієї версії деякі програмні й сервісні “бонуси”, які входять у пакет під назвою Luxe Package. У результаті топовий Cybertruck тепер коштує на $45 тис. дорожче, ніж компанія обіцяла ще під час прем’єри моделі.

Труднощі Tesla з продажами

Продажі компанії продовжують падати на більшості ринків вже другий рік поспіль. Це відбувається навіть попри загальне зростання інтересу до електромобілів. Разом із продажами падають і прибутки. У найближчий час Tesla може втратити ще одне важливе джерело доходу, яке приносило мільярди доларів і часто ставало чи не єдиним фактором прибутковості.

Ситуацію погіршує й дефіцит нових моделей. Останні рестайлінги не принесли відчутного ефекту, а єдина справді нова модель за останні роки — Cybertruck — показує дуже слабкі результати на ринку.

Стратегія Tesla: підвищення цін

Замість того, щоб випустити новий доступний автомобіль або переглянути сумнівні управлінські рішення, компанія вирішила зробити ставку на підвищення цін своїх найдорожчих моделей.

Минулого тижня Tesla вже підняла ціну на старіючі Model S та Model X на $10 тис. Обидві моделі отримали згаданий Luxe Package, який включає:

  • систему FSD (Full Self-Driving);
  • пакет захисту шин;
  • доступ до мережі Supercharger;
  • послугу Premium Connectivity.

Тепер вартість топової версії Plaid стартує з $115 тис.

Подорожчання Cybertruck

Тепер до цієї стратегії додався й Cybertruck. Топова версія Cyberbeast також подорожчала до $115 тис. (+$15 тис.), але при цьому отримала ті самі додаткові послуги з Luxe Package. У випадку Model S цей пакет “коштував” $10 тис., тоді як для Cybertruck він обійшовся клієнтам у $15 тис.

Cybertruck пропонується у трьох комплектаціях, кожна з яких оснащується однаковою батареєю, але різниться кількістю електромоторів, що забезпечує різну динаміку. Топова версія Cyberbeast має:

  • три електромотори;
  • тягове зусилля 5000 кг;
  • вантажопідйомність 1030 кг.

Ці показники нижчі за ті, що Tesla обіцяла під час презентації. Проте Cyberbeast демонструє вражаючу динаміку: розгін 0–96 км/год за 2,6 секунди. Це робить його одним із найшвидших пікапів на ринку й ставить в один ряд із новим Rivian R1T Quad Max. Більше того, за динамікою він перевершує більшість спортивних авто.

Новий цінник у $115 тис виглядає особливо контрастно на тлі початкових заяв компанії. Коли Cybertruck анонсували, Tesla обіцяла базову версію за $40 тис., а топову три-моторну — за $70 тис. Тобто тепер ціна Cyberbeast зросла на $45 тис. порівняно з тією, що була обіцяна. Базова версія тепер стартує з $70 тис., що теж суттєво дорожче за спочатку заявлену суму.

Цілком імовірно, що саме це є однією з причин, чому продажі Cybertruck далекі від очікувань. Раніше Tesla планувала випускати й продавати до 250 тис. пікапів на рік, але зараз фактичні продажі становлять близько 5 тис. штук за квартал.

У такій ситуації чергове підвищення цін навряд чи позитивно вплине на обсяги продажів. Проте, з огляду на те, що Luxe Package здебільшого складається з програмних опцій і відкладених витрат, компанія може отримати невеликий короткостроковий приріст маржі. Це дає змогу Tesla бодай частково компенсувати втрати на тлі ризику падіння до збитковості.

Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»

Джерело: electrek

