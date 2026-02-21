Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $12 800

Tesla Cybertruck

Tesla суттєво переглянула цінову політику свого електричного пікапа Tesla Cybertruck. Компанія представила нову базову версію з двомоторною повнопривідною системою (Dual Motor AWD) за $59 990, що стало найнижчою стартовою ціною моделі з моменту запуску. Водночас топову версію Cyberbeast здешевили на $12 800 — до $99 990 замість попередніх $114 990.





Новий базовий Cybertruck оснащують двома електромоторами — по одному на кожній осі. Раніше найдоступніша модифікація мала лише один мотор на задній осі. Попри нижчу ціну, версія AWD зберегла ключові функції: моторизовану кришку вантажного відсіку та вбудовані розетки для підключення інструментів або обладнання. Запас ходу становить близько 523 км на одному заряді — трохи менше за 563 км у колишньої одномоторної версії. Сумарна потужність двигунів становить близько 600 к.с., а максимальна швидкість досягає 180 км/год. Повний привід покращує керованість на снігу та бездоріжжі.

Cyberbeast — найшвидший варіант пікапа — розганяється до 100 км/год приблизно за 2,7 секунди. При масі близько 3 025 кг він демонструє динаміку спорткара. Габарити залишаються однією з ключових переваг: довжина 5,68 м, ширина 2,41 м (з розкладеними дзеркалами). Вантажна платформа має 1,83 м у довжину та 1,22 м у ширину. Пікап здатен перевозити до 1 134 кг у кузові та буксирувати до 4 990 кг.

Ще у 2019 році Ілон Маск обіцяв, що ціна базової моделі Cybertruck з заднім приводом становитиме $39 900, версія з двома моторами — $49 900, а тримоторна — $69 900. Але після запуску у 2023-му перші версії коштували значно дорожче, а топова Cyberbeast взагалі стартувала від $99 990.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Спроба продавати варіант за $70 000 не виправдала очікувань — його зняли з виробництва через слабкий попит. Нині компанія реалізує лише кілька тисяч Cybertruck щокварталу проти запланованих 250 000 на рік.

Маск у дописі в X уточнив, що ціна $59 990 діє лише протягом 10 днів. Що буде далі, компанія не пояснила. Після зниження вартості Tesla, ймовірно, відмовляється від пакета Luxe Package для Cyberbeast, який включав Supervised Full Self-Driving та безкоштовний доступ до мережі Supercharger. Минулого листопада керівник програми Cybertruck Сіддхант Авасті залишив компанію на тлі повільних продажів.

Cybertruck позиціонували як футуристичну альтернативу масовим пікапам на кшталт Ford F-150, однак численні відкликання та проблеми з контролем якості негативно вплинули на попит. Додатковий тиск створили скасування федерального податкового кредиту $7 500 у США та жорстка конкуренція. Аналітики застерігають, що зростання частки дешевших версій може знизити маржу, якщо Tesla не компенсує це скороченням витрат або доходами від ПЗ та сервісів. Нині Tesla намагається врятувати продажі Cybertruck за рахунок агресивних знижок, паралельно згортаючи виробництво старих моделей (S та X), щоб зосередитися на робототехніці та автопілоті.

Джерело: arenaev, reuters