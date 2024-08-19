Tesla платить до $48/год за носіння спецкостюма для тренування робота Optimus, але підходять не всі кандидати

Компанія Tesla розширює свою команду для розроблення гуманоїдного робота Optimus.

За останній рік вона найняла десятки працівників для тренування робота з використанням костюмів захоплення руху, повідомляє Business Insider.

Роль «оператора збору даних» передбачає виконання завдань у спеціальному костюмі та окулярах віртуальної реальності упродовж понад семи годин на день. Кандидати повинні мати зріст від 170 до 180 сантиметрів, що відповідає розмірам самого робота Optimus. Ілон Маск раніше заявляв, що зріст Optimus становитиме приблизно 173 сантиметрів.

Працівники збиратимуть дані, аналізуватимуть їх і писатимуть щоденні звіти. Tesla пропонує повний робочий день з оплатою від $25,25 до $48 на годину. Компанія набирає персонал на різні зміни, включно з нічними.

Анімеш Гарг, старший дослідник Nvidia Research та професор робототехніки в Технологічному інституті Джорджії, розповідає:

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«Робота охоплює збір даних через виконання завдань у костюмі захоплення руху, які записуються для подальшого аналізу, а також безпосереднє керування гуманоїдним роботом».

Торік Tesla опублікувала відео, на якому оператор у костюмі захоплення руху та з гаптичними рукавичками підіймає предмети, а віртуальна версія робота Optimus повторює ці рухи.

Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world 🤖 Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 16, 2023

За оцінками Гарга, для навчання Optimus роботі на заводах Tesla потрібно зібрати від сотень тисяч до мільйонів годин даних.

«Це може коштувати пів мільярда доларів, і навіть тоді успіх не гарантовано», — додає він.

Використання костюмів захоплення руху для навчання роботів не нове, але Tesla — одна з перших компаній, яка застосовує цю практику в такому масштабі для виконання широкого спектра загальних завдань.

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Джерело: Businessinsider

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