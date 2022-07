Tesla покаже роботу Steam на панелі приладів автомобілів вже наступного місяця — Ілон Маск

Зважаючи на все, компанія Tesla планує розширити можливості інформаційно-розважальної системи своїх електромобілів, додавши підтримку Steam. Відповідаючи в Twitter, генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що компанія «добилася прогресу в інтеграції Steam» і можна очікувати на демонстрацію «ймовірно, наступного місяця».

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022