Tesla покаже роботу Steam на панелі приладів автомобілів вже наступного місяця — Ілон Маск

Зважаючи на все, компанія Tesla планує розширити можливості інформаційно-розважальної системи своїх електромобілів, додавши підтримку Steam. Відповідаючи в Twitter, генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що компанія «добилася прогресу в інтеграції Steam» і можна очікувати на демонстрацію «ймовірно, наступного місяця».

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Компанія вже пропонує низку ігор у своїх електромобілях через вбудовану систему Tesla Arcade. Наприклад, користувачам доступні Cuphead та Sonic the Hedgehog 1. Але додавання цифрового магазину Steam може дати користувачам доступ до набагато більшої кількості ігор. Поки що немає точних відомостей про те, наскільки глибокої виявиться інтеграція Steam.

Маск досі не виконав обіцянок додати Cyberpunk 2077 та The Witcher у нові автомобілі Model S та X, які оснащені процесором AMD Ryzen та дискретним графічним процесором AMD з архітектурою RDNA 2. Але потенційна інтеграція Steam може бути ознакою того, що Tesla наближається до цієї цілі.

Нагадаємо, у лютому Маск Twitter написав у Twitter, що компанія «працює над загальною можливістю, коли ігри Steam працюють на Tesla, а не окремі ігри». Таким чином, можна очікувати на повноцінну інтеграцію зі Steam з підтримкою всього каталогу, а не поодиноких конкретних ігор.

Раніше в електромобілях Tesla була доступна можливість грати в ігри на екрані панелі приладів під час руху. Але в результаті критики компанія вимкнула функцію Passenger Play.

Джерело: The Verge