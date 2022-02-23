Илон Маск хочет перенести всю библиотеку игр Steam на автомобили Tesla (те, что поновее)

Помните, на июньской презентации в 2021 году Tesla демонстрировала запуск Cyberpunk 2077 на центральном дисплее новейшей Model S Plaid — игра CD Projekt RED без проблем работала в 60fps. Спустя полгода ни Cyberpunk 2077, ни «Ведьмак», которым Илон Маск дразнил до этого, так и не были портированы на платформу Tesla Arcade, но, как оказалось, теперь у главы Tesla более амбициозные планы — партнерство с Valve и полноценная поддержка Steam на автомобилях Tesla.

Соответствующее заявление Илон Маск сделал на своей личной странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Глава Tesla Маск рассказал, что от идеи с выпуском отдельных игр решили отказаться в пользу другой цели — в долгосрочной перспективе обеспечить полноценную поддержку Steam на приборной панели Tesla.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022

Перед этим Илон Маск в очередной раз похвалил разработчиков CDPR, назвав Cyberpunk 2077, которая накануне получила крупный патч 1.5 и версии для PS5 и Xbox Series X|S, «отличной игрой» и отдельно отметив «красивое искусство в Найт-Сити».

Night City has beautiful art — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022

Здесь речь идет о новейших моделях более дорогих Tesla Model S и Model X, которые, в числе прочего, выделяются информационно-развлекательной системой (MCU) на базе 12-нм кастомной SoC AMD Ryzen Embedded c GPU Navi 23 (RDNA 2, 1792 потоковых процессора и 8-ГБ буфер GDDR6 со 128-разрядным интерфейсом) производительностью 10 терафлопс. Для сравнения, мощность GPU в PS5 и Xbox Series X достигает 10 и 12 терафлопс соответственно.

Когда на Tesla Arcade появится вся библиотека Steam из более 50 000 игр, пока неизвестно. В Valve пока не комментировали сотрудничество с Tesla и неясно, обращался ли Илон Маск с этим вопросом к Гейбу Ньюэллу.

Остается вспомнить, что недавно Tesla пришлось отключить функцию Passenger Play — возможность играть в видеоигры на экране приборной панели автомобилей во время движения. Компания сделала это после того, как американский регулятор NHTSA начал проверку.