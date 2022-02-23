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Илон Маск хочет перенести всю библиотеку игр Steam на автомобили Tesla (те, что поновее)

Илон Маск хочет перенести всю библиотеку игр Steam на автомобили Tesla (те, что поновее)

Илон Маск хочет перенести всю библиотеку игр Steam на автомобили Tesla (те, что поновее)

Помните, на июньской презентации в 2021 году Tesla демонстрировала запуск Cyberpunk 2077 на центральном дисплее новейшей Model S Plaid — игра CD Projekt RED без проблем работала в 60fps. Спустя полгода ни Cyberpunk 2077, ни «Ведьмак», которым Илон Маск дразнил до этого, так и не были портированы на платформу Tesla Arcade, но, как оказалось, теперь у главы Tesla более амбициозные планы — партнерство с Valve и полноценная поддержка Steam на автомобилях Tesla.

Соответствующее заявление Илон Маск сделал на своей личной странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Глава Tesla Маск рассказал, что от идеи с выпуском отдельных игр решили отказаться в пользу другой цели — в долгосрочной перспективе обеспечить полноценную поддержку Steam на приборной панели Tesla.

Перед этим Илон Маск в очередной раз похвалил разработчиков CDPR, назвав Cyberpunk 2077, которая накануне получила крупный патч 1.5 и версии для PS5 и Xbox Series X|S, «отличной игрой» и отдельно отметив «красивое искусство в Найт-Сити».

Здесь речь идет о новейших моделях более дорогих Tesla Model S и Model X, которые, в числе прочего, выделяются информационно-развлекательной системой (MCU) на базе 12-нм кастомной SoC AMD Ryzen Embedded c GPU Navi 23 (RDNA 2, 1792 потоковых процессора и 8-ГБ буфер GDDR6 со 128-разрядным интерфейсом) производительностью 10 терафлопс. Для сравнения, мощность GPU в PS5 и Xbox Series X достигает 10 и 12 терафлопс соответственно.

AMD подтвердила, что основой мультимедийной системы новых электромобилей Tesla Model S и Model X служит APU Ryzen с графикой Radeon RDNA 2

Когда на Tesla Arcade появится вся библиотека  Steam из более 50 000 игр, пока неизвестно. В Valve пока не комментировали сотрудничество с Tesla и неясно, обращался ли Илон Маск с этим вопросом к Гейбу Ньюэллу.

Остается вспомнить, что недавно Tesla пришлось отключить функцию Passenger Play — возможность играть в видеоигры на экране приборной панели автомобилей во время движения. Компания сделала это после того, как американский регулятор NHTSA начал проверку.

Tesla больше не будет позволять играть во время движения — компания изменила мнение после того, как регулятор начал проверку


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