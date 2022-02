Илон Маск хочет перенести всю библиотеку игр Steam на автомобили Tesla (те, что поновее)

Помните, на июньской презентации в 2021 году Tesla демонстрировала запуск Cyberpunk 2077 на центральном дисплее новейшей Model S Plaid — игра CD Projekt RED без проблем работала в 60fps. Спустя полгода ни Cyberpunk 2077, ни «Ведьмак», которым Илон Маск дразнил до этого, так и не были портированы на платформу Tesla Arcade, но, как оказалось, теперь у главы Tesla более амбициозные планы — партнерство с Valve и полноценная поддержка Steam на автомобилях Tesla.

Соответствующее заявление Илон Маск сделал на своей личной странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Глава Tesla Маск рассказал, что от идеи с выпуском отдельных игр решили отказаться в пользу другой цели — в долгосрочной перспективе обеспечить полноценную поддержку Steam на приборной панели Tesla.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.

