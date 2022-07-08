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Tesla прибрала фізичний «ключ» зі стандартної комплектації преміальних Model S та Model X вартістю понад $100 тис. — та продає його окремо за додаткові $175

Tesla прибрала фізичний «ключ» зі стандартної комплектації преміальних Model S та Model X вартістю понад $100 тис. — та продає його окремо за додаткові $175

Tesla нерідко називають Apple світу автомобілів і недарма — їх підходи до ведення бізнесу багато в чому схожі. І якщо хтось здатен потягатися з купертіновським гігантом в умінні заробляти на аксесуарах, то це Tesla.

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Відтоді як Tesla випустила Model S у 2012 році та Model X у 2015 році, обидва ці електромобілі постачалися на ринок з фізичними «ключами»-брелоками у вигляді маленької тесли. Відтак клієнти при купівлі отримували фізичний «ключ» для доступу до своєї автівки додатково до цифрового — фірмового мобільного застосунку. Тепер це змінилося — з 1 липня 2022 року нові Tesla Model X і Model S надходять покупцям без фізичних «ключів»-брелоків.

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Тепер такий «ключ» — додаткова опція, за яку потрібно доплачувати. Ціна аксесуара в онлайн-магазині Tesla становить $175 в США та $225 в Канаді.

Як і у випадку з видаленням поперекової опори з пасажирських сидінь у Model 3 і Model Y минулого року, а також нещодавнім вилученням зарядки, Tesla пояснила у внутрішньому електронному листі співробітникам, що більшість власників використовують свій мобільний пристрій як ключ, а відмова від брелока дозволить зменшити кількість електронних відходів. Тобто, так, тут також турбота про екологію.

Обидва преміальні електромобілі, які коштують в США понад $100 тис. (ціна Model S починається від $104 990, а Model X — від $120 990) також можна розблокувати ще двома способами, за які не потрібно платити — ключ-карта та мобільний застосунок. Кожен новий автомобіль Tesla постачається з двома ключ-картами.

У Tesla вперше за два роки впали продажі — «допомогли» спалах коронавірусу та зупинка заводу в Шанхаї


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