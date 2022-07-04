У Tesla вперше за два роки впали продажі — «допомогли» спалах коронавірусу та зупинка заводу в Шанхаї

2 липня Tesla відзвітувала про кількість вироблених та реалізованих у другому кварталі 2022 року електромобілів — протягом квітня-червня клієнтам було відвантажено загалом 254 695 автівок, і це на 18% менше результату першого кварталу. Цей звіт знаменує собою кінець майже дворічної серії рекордних квартальних продажів для компанії Ілона Маска, що пояснюється, головним чином, тривалою зупинкою заводу Giga Shanghai в Шанхаї через спалах коронавірусу.
Досі попит на електромобілі Tesla залишався стабільно високим і щокварталу компанія Ілона Маска ставила нові рекорди з продажів попри всупереч глобальному дефіциту чипів та загальному спаду виробництва. Проте нещодавня зупинка заводу Giga Shanghai відчутно вдарила по бізнесу — 22-денний простій фабрики Tesla в Шанхаї через карантинні обмеження у зв’язку з поширенням COVID-19 виявився найдовшим з моменту початку виробництва в кінці 2019 року і спричинив скорочення виробництва на понад 50 000 автомобілів (згідно з оцінкою Reuters, основаною на планах виробництва Tesla). І, ясна річ, це позначилося на результатах кварталу.
Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками другого кварталу 2022 року
|Автомобілі
|Число випущених авто, одиниць
|Число доставлених авто клієнтам, одиниць
|Частка придбаних авто у лізинг, %
|Model S/X
|16 411
|16 162
|12
|Model 3/Y
|242 169
|238 533
|3
|Разом
|258 580
|254 695
|4
Як і раніше, більшу частину в структурі продажів складають доступніші Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 238 533 штук, або 93,7% від загального обсягу. Водночас преміальних Model S/X за квартал було продано 16 162 одиниць.
Динаміка продажів Tesla — в розрізі кварталів з 2020 року
Китай, відіграв вирішальну роль у підйомі компанії до статусу одного з найдорожчих автовиробників у світі. Не так давно компанія Ілона Маска утримувала титул найдорожчої публічної компанії на автомобільному ринку, проте через інфляцію в США акції Tesla з початку року значно втратили в ціні разом з акціями «великої п’ятірки» ІТ-компаній FAANG. Раніше Tesla повідомляла, що протягом 2021 року завод у Шанхаї випустив 484 100 автомобілів. Очікується, що за підсумками 2022 року Giga Shanghai, який є найбільшим за потужністю, випустить близько 800 тис. авто. Раніше повідомлялося, що після запуску другої Giga Shanghai (швидше за все, це станеться в кінці 2023 року) загальна потужність заводів Tesla в Китаї складе 1,5 млн машин на рік.
Динаміка виробництва автомобілів Tesla — в розрізі кварталів з 2020 року
Під час конференц-дзвінка з інвесторами за підсумками першого кварталу, коли Tesla вперше отримала понад $3 млрд чистого прибутку, CEO Ілон Маск висловив сподівання, що Tesla відвантажить клієнтам 1,5 млн машин за підсумками 2022 року. Це збігається з попередніми оцінками галузевих спостерігачів.
У березні-квітні Tesla з інтервалом у два тижні відкрила два нові заводи — перший європейський Giga Berlin-Brandenburg та ще один в США Giga Texas. На обох вже почалось серійне виробництво компактного кросовера Model Y, зараз автовиробник поступово нарощує темпи виробництва. Причому Giga Texas вже випускає Model Y з новою конструкцією та елементами 4680 власної розробки (акумуляторний блок виступає частиною конструкції кузова, що з’єднує передню та задню частини днища). Теоретично ці два нові заводи можуть компенсувати спад виробництва у Китаї. Водночас наприкінці червня Ілон Маск в одному з інтерв’ю заявив, що ці заводи наразі «спалюють мільярди доларів» через нестачу акумуляторів і перебої у постачаннях з Китаю, тож все залежатиме від того, наскільки швидко Tesla зможе розв’язати проблемні питання.
Наразі Tesla, як і інші світові бренди, відчуває значний інфляційний тиск у сфері сировини та логістики, що врешті негативно впливає на цінову політику. Минулого місяця Tesla вчергове підняла ціни на всю лінійку електромобілів — найсильніше подорожчали «далекобійні» конфігурації, які накинули $6 тис. до попередньої ціни. Водночас Ілон Маск підтвердив скорочення штату на тлі позову про незаконне звільнення від експрацівників.
Повний фінансовий звіт з усіма подробицями, як завжди, буде опубліковано лише наприкінці місяця. Але з третього кварталу 2019 року Tesla стабільно залишається прибутковою та продовжує бити рекорди — побачимо, чи вдасться компанії Ілона Маска компенсувати цей доволі суттєвий спад продажів підвищенням цін та скороченням операційних витрат.