У Tesla вперше за два роки впали продажі — «допомогли» спалах коронавірусу та зупинка заводу в Шанхаї

2 липня Tesla відзвітувала про кількість вироблених та реалізованих у другому кварталі 2022 року електромобілів — протягом квітня-червня клієнтам було відвантажено загалом 254 695 автівок, і це на 18% менше результату першого кварталу. Цей звіт знаменує собою кінець майже дворічної серії рекордних квартальних продажів для компанії Ілона Маска, що пояснюється, головним чином, тривалою зупинкою заводу Giga Shanghai в Шанхаї через спалах коронавірусу.

Досі попит на електромобілі Tesla залишався стабільно високим і щокварталу компанія Ілона Маска ставила нові рекорди з продажів попри всупереч глобальному дефіциту чипів та загальному спаду виробництва. Проте нещодавня зупинка заводу Giga Shanghai відчутно вдарила по бізнесу — 22-денний простій фабрики Tesla в Шанхаї через карантинні обмеження у зв’язку з поширенням COVID-19 виявився найдовшим з моменту початку виробництва в кінці 2019 року і спричинив скорочення виробництва на понад 50 000 автомобілів (згідно з оцінкою Reuters, основаною на планах виробництва Tesla). І, ясна річ, це позначилося на результатах кварталу.

Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками другого кварталу 2022 року

Автомобілі Число випущених авто, одиниць Число доставлених авто клієнтам, одиниць Частка придбаних авто у лізинг, % Model S/X 16 411 16 162 12 Model 3/Y 242 169 238 533 3 Разом 258 580 254 695 4

Як і раніше, більшу частину в структурі продажів складають доступніші Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 238 533 штук, або 93,7% від загального обсягу. Водночас преміальних Model S/X за квартал було продано 16 162 одиниць.

Динаміка продажів Tesla — в розрізі кварталів з 2020 року

Китай, відіграв вирішальну роль у підйомі компанії до статусу одного з найдорожчих автовиробників у світі. Не так давно компанія Ілона Маска утримувала титул найдорожчої публічної компанії на автомобільному ринку, проте через інфляцію в США акції Tesla з початку року значно втратили в ціні разом з акціями «великої п’ятірки» ІТ-компаній FAANG. Раніше Tesla повідомляла, що протягом 2021 року завод у Шанхаї випустив 484 100 автомобілів. Очікується, що за підсумками 2022 року Giga Shanghai, який є найбільшим за потужністю, випустить близько 800 тис. авто. Раніше повідомлялося, що після запуску другої Giga Shanghai (швидше за все, це станеться в кінці 2023 року) загальна потужність заводів Tesla в Китаї складе 1,5 млн машин на рік.

Динаміка виробництва автомобілів Tesla — в розрізі кварталів з 2020 року

Під час конференц-дзвінка з інвесторами за підсумками першого кварталу, коли Tesla вперше отримала понад $3 млрд чистого прибутку, CEO Ілон Маск висловив сподівання, що Tesla відвантажить клієнтам 1,5 млн машин за підсумками 2022 року. Це збігається з попередніми оцінками галузевих спостерігачів.

У березні-квітні Tesla з інтервалом у два тижні відкрила два нові заводи — перший європейський Giga Berlin-Brandenburg та ще один в США Giga Texas. На обох вже почалось серійне виробництво компактного кросовера Model Y, зараз автовиробник поступово нарощує темпи виробництва. Причому Giga Texas вже випускає Model Y з новою конструкцією та елементами 4680 власної розробки (акумуляторний блок виступає частиною конструкції кузова, що з’єднує передню та задню частини днища). Теоретично ці два нові заводи можуть компенсувати спад виробництва у Китаї. Водночас наприкінці червня Ілон Маск в одному з інтерв’ю заявив, що ці заводи наразі «спалюють мільярди доларів» через нестачу акумуляторів і перебої у постачаннях з Китаю, тож все залежатиме від того, наскільки швидко Tesla зможе розв’язати проблемні питання.

Наразі Tesla, як і інші світові бренди, відчуває значний інфляційний тиск у сфері сировини та логістики, що врешті негативно впливає на цінову політику. Минулого місяця Tesla вчергове підняла ціни на всю лінійку електромобілів — найсильніше подорожчали «далекобійні» конфігурації, які накинули $6 тис. до попередньої ціни. Водночас Ілон Маск підтвердив скорочення штату на тлі позову про незаконне звільнення від експрацівників.

Повний фінансовий звіт з усіма подробицями, як завжди, буде опубліковано лише наприкінці місяця. Але з третього кварталу 2019 року Tesla стабільно залишається прибутковою та продовжує бити рекорди — побачимо, чи вдасться компанії Ілона Маска компенсувати цей доволі суттєвий спад продажів підвищенням цін та скороченням операційних витрат.