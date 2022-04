Tesla отменила возможность выкупа авто по истечении срока аренды и убрала из комплекта зарядку – теперь ее нужно покупать отдельно

Компания Tesla изменила правила выкупа автомобилей после окончания аренды. Все арендовавшие электрокары до 15 апреля 2022 года имеют право на покупку арендованной Tesla. Все автомобили, доставленные 15 апреля или позднее, не подлежат покупке.

Это не первый раз, когда компания запрещает выкупать арендованные авто. В 2019 году такой запрет коснулся Model 3 и в Tesla объясняли, что хотят пустить автомобили на создание будущей автономной сети такси. С того времени сеть так и не была создана, а стоимость подержаных автомобилей выросла. Из-за длительного времени ожидания и повышения цен многие подержанные автомобили Tesla теперь продаются по более высоким ценам, чем когда они были новыми.

Запрет на покупку арендованных авто касается как обычных покупателей, так и сторонних дилеров.

Дополнительно при покупке нового электромобиля компания больше не будет поставлять бесплатный мобильный зарядный кабель. Автопроизводитель сначала заявил, что будут просить $400 за зарядку уровня 2 и $275 за зарядку уровня 1. Но сразу после обновления правил покупки на Tesla посыпались жалобы от покупателей, Илон Маск объяснил такой шаг «слишком низким использованием» кабеля среди владельцев.

Позже Маск заявил о снижении стоимости кабеля на $75 – до $200.

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.

Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.

Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives.

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2022