Tesla створила бездротовий зарядний пристрій вашої мрії, лише за смішні $300 – майже як Cybertruck

У Tesla вирішили, що у світі надто мало бездротових зарядок для телефонів, вони мають нудний дизайн і на них немає логотипа компанії – і представили власний зарядний пристрій. Платформа з “дивовижною” потужністю в 15 Вт (яка живиться через USB Type-C від блока живлення на 65 Вт – натяк ви зрозуміли) може заряджати не один, а три телефони. По сотні доларів за кожен – її можна придбати всього лише за $300.

Основною перевагою Wireless Charging Platform, мабуть, є зовнішність, що «натхненна кутовим дизайном та металевим стилем Cybertruck». Це звучить чудово, якщо у вас є Tesla Cybertruck і потрібен стильний аксесуар (поки ні в кого немає). Або ви фанат Ілона Маска і всіх його чудових витівок у році, що минає. Хоча комусь можуть прийти на згадку гротескні форми, які виробники надавали ігровим ноутбукам ще кілька років тому (потім їхні дизайнери, мабуть, перекочували до виробників ігрових роутерів, а наприкінці шляху їх привітала Tesla).

Очевидно, зарядний пристрій створений для того, щоб до нього торкатися: алюмінієвий корпус, поверхня з алькантари (відчуття мікрофібри, схожої на замшу) і магнітна підставка, яка або лежить горизонтально, або лежить під кутом. Так, вам не завжди вдасться подивитися на екрани ваших трьох телефонів, що заряджаються, зі зручного положення – робити це краще зверху, гордо вдивляючись у своє придбання. В іншому майданчик для зарядки дійсно зручний – з підтримкою FreePower телефони, навушники та інші гаджети, що заряджаються без дротів, можна розташовувати на ній як завгодно.

Якщо ви, прочитавши цю новину, одразу захотіли придбати Wireless Charging Platform – у вас не вийде: продажі почнуться лише у лютому. Або може трохи пізніше, враховуючи терміни виходу Tesla Cybertruck. Доки чекаєте, прочитайте цю новину на Engadget – сміялися усією редакцією. Ось її початок:

This is a wireless phone charger that holds not one, not two, but three entire phones! And charges them wirelessly! Tesla makes it! For just $300! Shut up and take my money! Are you kidding me?! This is phenomenal!

Janet! Hey Janet, get my wallet! It’s on the nightstand!