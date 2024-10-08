Tesla Model 3 Long Range RWD повертається в Європу та пропонує автономність понад 700 км

Tesla готується перезапустити Model 3 Long Range RWD в Європі, продажі якої припинили ще у 2019 році. Нова версія матиме оновлений вигляд Model 3, а разом з тим запропонує збільшений запас ходу – понад 700 км.

Model 3 Long Range RWD з 18-дюймовими колесами забезпечує запас ходу на одному заряді батареї до 702 км. Тим самим ця версія стає новим чемпіоном запасу ходу в стайні Tesla, обігнавши Model 3 Long Range AWD на 24 км. Водночас той самий автомобіль на 19-дюймових колесах має запас ходу близько 640 км.

Європейська версія Model 3 Long Range RWD матиме ту саму акумуляторну батарею NMC ємністю 79 кВтгод від LG та ті самі двигуни 3D6/3D7, які використовуються з 2021 року. Автомобіль важить 1822 кг та повинен забезпечувати розгін від 0 до 100 км/год в діапазоні від 5 до 6 секунд.

Як очікується, ціна Model 3 Long Range RWD в Європі буде на €3000 нижчою, ніж у версії Model 3 Long Range AWD. Продажі оновленої версії знову почнуться в Європі наступного року.

Джерело: arenaev