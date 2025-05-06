Tether готує просунуте ШІ-середовище, «здатне адаптуватися і розвиватися» на різному обладнанні та пристроях

Емітент найбільшого стейблкоїна у світі Tether анонсував платформу штучного інтелекту. Вона підтримуватиме платежі в основних криптовалютах, включно з USDT та Bitcoin. Tether AI, за словами генерального директора Tether Паоло Ардоіно, розроблений для забезпечення «персонального нескінченного інтелекту». Ардоіно наголосив, що платформа не використовуватиме API-ключі та не залежатиме від централізованих точок керування. Також Tether AI зможе адаптуватися та розвиватися на «будь-якому обладнанні та пристрої».Що все це означає на практиці — поки загадка.

«Повністю відкрите ШІ-середовище виконання, здатне адаптуватися і розвиватися на будь-якому обладнанні та пристрої — без API-ключів, без єдиної точки відмови, повністю модульне та складне, з інтеграцією WDK для підтримки платежів у USD₮ та біткоїнах. Технологія Tether AI дасть змогу створити нестримну однорангову мережу мільярдів ШІ-агентів», – написав Ардоіно.

Напередодні він заявив, що Tether планує протягом року представити в США новий стейблкоїн, прив’язаний до долара. Компанія підтримує закон GENIUS, який дозволить емітентам стейблкоїнів працювати в США, якщо вони погодяться співпрацювати з правоохоронними органами. Водночас Tether вирішила не подавати заявку на легалізацію USDT у ЄС згідно з новими правилами Регламенту ринків криптоактивів (MiCA).