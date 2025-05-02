Tether покидає ринок ЄС через нові обмеження MiCA

Генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно, емітента найбільшого за капіталізацією стейблкоїна USDT, прокоментував рішення не подавати заявку на реєстрацію відповідно до Регламенту ринків криптоактивів (MiCA) у країнах Європейського Союзу. Tether не планує адаптувати свій стейблкоїн, який прив’язаний до долара США, до вимог ЄС. Це може призвести до того, що європейські біржі припинять торгівлю з використанням USDT. Наприклад, Kraken уже перевела USDT у режим «тільки для продажу» в країнах Європейської економічної зони, а Crypto.com планує делістинг 10 стейблкоїнів з початку поточного року.

За словами Ардоіно, вимоги MiCA, зокрема зберігання 60% резервів стейблкоїнів у готівці в європейських банках, є «дуже небезпечними». На його думку, такі правила можуть загрожувати не лише Tether, а й дрібним та середнім банкам у Європі, які можуть «збанкрутувати» через ці вимоги.

Ардоіно також розкритикував Європейський центробанк, заявивши, що його пріоритетом є просування цифрового євро для посилення контролю над фінансовими операціями громадян.

Tether нещодавно перемістила штаб-квартиру у Сальвадор та розглядає можливість створення окремого стейблкоїна для США, якщо американське законодавство стане більш сприятливим для криптовалют.

USDT домінує з часткою ринку 66%. У першому кварталі 2025 року, загальні активи Tether становили $149 млрд. Через Tether Investments компанія активно вкладає кошти у штучний інтелект, енергетику та зв’язок. Кількість нових гаманців зросла приблизно на 46 мільйонів, що на 13% більше, ніж у попередньому кварталі.

Джерело: Cointelegraph