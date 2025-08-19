Новини Крипто 19.08.2025 comment views icon

Tether найняв колишнього головного криптоспеціаліста Білого дому

Tether призначив Бо Хайнза, колишнього радника з питання криптовалют в адміністрації Трампа, стратегічним консультантом з питань стратегії у США. Хайнз допомагав формувати закон GENIUS Act, що стосується стейблкоїнів, під час своєї роботи в Білому домі та залишив посаду минулого тижня.

Таким чином компанія-емітент найбільшого стейблкоїна USDT намагається посилити свою присутність у США. Генеральний директор Паоло Ардоіно заявив, що законодавчий досвід Хайнза буде дуже цінним.

У новій ролі Хайнз буде тісно співпрацювати з командою керівництва Tether для формування та виконання стратегії компанії щодо виходу на ринок США, культивуючи конструктивні відносини з політиками та зацікавленими сторонами індустрії.

Tether реінвестував майже $5 млрд в економіку США через Tether Investments. USDT залишається панівною стабільною монетою з ринковою капіталізацією $167 млрд (для порівняння, порівняно USDC від Circle має $68 млрд).

Джерело: Tether

