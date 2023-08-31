The Elder Scrolls 6 вийшла з препродакшена у виробництво, але «ви не почуєте про неї найближчим часом» – Піт Хайнс

В інтерв’ю іспанському виданню Vandal віцепрезидент Bethesda Піт Хайнс підтвердив, що The Elder Scrolls 6 завершила етап попереднього виробництва та перейшла до фази розробки. Хайнса запитали, чи почують шанувальники більше про The Elder Scrolls 6 після запуску Starfield:
«Ми зосередили всю увагу нашої студії на тому, щоб зробити цю гру [Starfield] найкращою. І так, є люди, які працюють над The Elder Scrolls 6, але це не те, на чому зосередилася студія. Тож ні, ви не почуєте найближчим часом про The Elder Scrolls 6. Зараз ми зосереджені на Starfield, і це продовжується залишитися нашим пріоритетом деякий час, перш ніж говорити про щось інше».
Коли його попросили підтвердити, чи The Elder Scrolls 6 все ще знаходиться на стадії попереднього виробництва, Хайнс відповів: «Ні. Вона у розробці, але на ранній стадії розробки».
Тодд Говард анонсував The Elder Scrolls 6 ще у 2018 році, але, як він казав у одному з інтерв’ю, озираючись назад не зробив би цього таким чином. Після анонсу Bethesda кілька років не говорила про гру, і схоже нас чекають ще кілька років мовчанки. Як стало відомо нещодавно, Microsoft очікує виходу TES 6 у 2026 році, але це навряд чи можна назвати реалістичною датою.
The Elder Scrolls 6 вийде не скоро і ймовірно стане останньою грою Тодда Говарда в серії — TES V: Skyrim розійшлася накладом 60 млн копій за 12 років