The Elder Scrolls 6 вийшла з препродакшена у виробництво, але «ви не почуєте про неї найближчим часом» – Піт Хайнс

В інтерв’ю іспанському виданню Vandal віцепрезидент Bethesda Піт Хайнс підтвердив, що The Elder Scrolls 6 завершила етап попереднього виробництва та перейшла до фази розробки. Хайнса запитали, чи почують шанувальники більше про The Elder Scrolls 6 після запуску Starfield:

«Ми зосередили всю увагу нашої студії на тому, щоб зробити цю гру [Starfield] найкращою. І так, є люди, які працюють над The ​​Elder Scrolls 6, але це не те, на чому зосередилася студія. Тож ні, ви не почуєте найближчим часом про The Elder Scrolls 6. Зараз ми зосереджені на Starfield, і це продовжується залишитися нашим пріоритетом деякий час, перш ніж говорити про щось інше».

Коли його попросили підтвердити, чи The Elder Scrolls 6 все ще знаходиться на стадії попереднього виробництва, Хайнс відповів: «Ні. Вона у розробці, але на ранній стадії розробки».

Тодд Говард анонсував The Elder Scrolls 6 ще у 2018 році, але, як він казав у одному з інтерв’ю, озираючись назад не зробив би цього таким чином. Після анонсу Bethesda кілька років не говорила про гру, і схоже нас чекають ще кілька років мовчанки. Як стало відомо нещодавно, Microsoft очікує виходу TES 6 у 2026 році, але це навряд чи можна назвати реалістичною датою.

Джерела: IGN, DSOG