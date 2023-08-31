Новини Ігри 31.08.2023 о 08:00

The Elder Scrolls 6 вийшла з препродакшена у виробництво, але «ви не почуєте про неї найближчим часом» – Піт Хайнс

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

В інтерв’ю іспанському виданню Vandal віцепрезидент Bethesda Піт Хайнс підтвердив, що The Elder Scrolls 6 завершила етап попереднього виробництва та перейшла до фази розробки. Хайнса запитали, чи почують шанувальники більше про The Elder Scrolls 6 після запуску Starfield:

«Ми зосередили всю увагу нашої студії на тому, щоб зробити цю гру [Starfield] найкращою. І так, є люди, які працюють над The ​​Elder Scrolls 6, але це не те, на чому зосередилася студія. Тож ні, ви не почуєте найближчим часом про The Elder Scrolls 6. Зараз ми зосереджені на Starfield, і це продовжується залишитися нашим пріоритетом деякий час, перш ніж говорити про щось інше».

Коли його попросили підтвердити, чи The Elder Scrolls 6 все ще знаходиться на стадії попереднього виробництва, Хайнс відповів: «Ні. Вона у розробці, але на ранній стадії розробки».

The Elder Scrolls 6

Тодд Говард анонсував The Elder Scrolls 6 ще у 2018 році, але, як він казав у одному з інтерв’ю, озираючись назад не зробив би цього таким чином. Після анонсу Bethesda кілька років не говорила про гру, і схоже нас чекають ще кілька років мовчанки. Як стало відомо нещодавно, Microsoft очікує виходу TES 6 у 2026 році, але це навряд чи можна назвати реалістичною датою.

The Elder Scrolls 6 вийде не скоро і ймовірно стане останньою грою Тодда Говарда в серії — TES V: Skyrim розійшлася накладом 60 млн копій за 12 років

Джерела: IGN, DSOG

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