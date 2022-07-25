The Wall Street Journal: роман Маска з дружиною співзасновника Google Бріна поклав край їхній дружбі. Маск назвав історію «повною нісенітницею»

Як повідомляє ресурс The Wall Street Journal, посилаючись на обізнані джерела, багаторічній дружбі Ілона Маска і співзасновника Google Сергія Бріна настав кінець. Причиною тому нібито став роман Маска з дружиною Бріна – Ніколь Шанахан.
Ймовірний роман Маска та Шанахан нібито відбувся наприкінці минулого року на заході Art Basel у Маямі після розлучення Ілона з тодішньою дівчиною Клер Буше. Ті самі обізнані джерела стверджують, що Брін і Шанахан на той момент проводили дозвілля окремо, хоча й жили разом. Повідомляється, що стосунки пари були натягнутими через проблеми, пов’язані з локдаунами через COVID-19 та їхню трирічну доньку. На початку цього року Брін та Шанахан подали на розлучення, пославшись на «непримиренні розбіжності». За даними WSJ, Шанахан хоче отримати понад $1 млрд зі статку Бріна в рамках шлюборозлучного процесу.
Також обізнані люди повідомляють, що на вечірці на початку цього року Маск став на одне коліно перед Бріном і просив вибачення за провину і благав про прощення. За словами тих же людей, Брін прийняв вибачення, але досі рідко розмовляє з Маском. Крім того, Брін нібито віддав розпорядження радникам продати свої особисті інвестиції в компанії Маска.
Після появи публікації The Wall Street Journal Ілон Маск відреагував на неї у Twitter, назвавши історію «повною нісенітницею». За словами Маска, вони з Бріном, як і раніше, друзі й лише вчора «були разом на вечірці». Що ж до ймовірного зв’язку із Шанахан, то Маск заперечує роман із нею.
This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!
I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.
— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022
«Я бачив Ніколь лише двічі за три роки, обидва рази в компанії багатьох людей. Нічого романтичного».
Це не перший скандал, в якому Маск звинувачується в неналежній поведінці. Раніше цього року ЗМІ повідомляли, що SpaceX виплатила $250 тис. стюардесі для приховування сексуальних домагань Ілона Маска.
Business Insider розповів, що SpaceX виплатила $250 тис. стюардесі для приховування сексуальних домагань Ілона Маска. Той віджартувався, сказавши, що «нарешті з’явився привід для Elongate»
Джерело: The Wall Street Journal, The Verge