Забудьте Skyrim і Fallout 4: Тодд Говард назвав гру, якою "найбільше пишаються" в Bethesda

Тодд Говард розповів, якою грою Bethesda Game Studios пишається найбільше інших. На здивування, Skyrim чи Fallout 4 не потрапили в його особистий “список гордості”.





У подкасті Kinda Funny Gamescast він пояснив, що найбільше йому імпонує важкий шлях цієї гри, який став найціннішим для студії. Тодд Говард каже про Fallout 76, яка для самих гравців є суперечливою. За словами керівника студії, запуск був дуже проблемним, а виправлення ще складнішим процесом.

“Це було неймовірно складно. Було важко запустити, і старт вийшов не надто вдалим. Ще важче було витягнути його з цього стану, а коли воно знову стало популярним — підтримувати успіх”, — сказав Говард.

Саме ця довга робота після релізу і стала головною причиною гордості. Також керівник студії підкреслив, що небагато онлайн-ігор переживають таку сильну критику зі старту, але все одно залишаються актуальними роками. Не секрет, що Fallout 76 продовжує отримувати патчі та контент протягом семи років, навіть поєднує всесвіт з серіалом.

“У багатьох аспектах це гра, якою я пишаюся найбільше. Її було дуже важко створити й ще важче залишати цікавою для гравців. Якщо подивитися на індустрію, то більшість подібних ігор з’являлися й зникали, а Fallout 76 досі тримається з великими показниками й показує хороші результати”, — додає Тодд Говард.

Fallout 76 стартувала у 2018 році з великою кількістю багів, критикою дизайну світу та відсутністю людських NPC. Додатково реліз супроводжувався скандалом із виданням Power Armor за $200, де обіцяна полотняна сумка була замінена нейлоновою. Згодом студія поступово додала NPC, новий контент та інші системні зміни.





Керівник Bethesda окремо згадав спільноту гри, яка залишалася активною навіть у найскладніші періоди. На його думку, що саме цей довгий період так званої “арки повернення” зробив Fallout 76 особливою для студії. Тодд Говард бачить подальший план розвитку і вважає, що проєкт буде розвиватися.

