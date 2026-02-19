Тодд Говард: Elder Scrolls 6 повернеться до “класики RPG” і працюватиме на Creation Engine 3

Тодд Говард / The Elder Scrolls 6

Тодд Говард заявив, що The Elder Scrolls 6 повернеться до тієї формули RPG, знайомої фанам Bethesda з попередніх ігор, і працюватиме над рушієм Creation Engine 3.





Під час шоу Kinda Funny Gamescast він сказав, що TES6 не вийде “ще деякий час”, але напрямок став зрозуміліший. Студія не планує зайвих експериментів, щоб шанувальники отримали те, що вони очікують роками. Як приклад він навів Fallout 76 і Starfield, які були “невеликим творчим відхиленням” від того стилю дослідження світу, який бачили в The Elder Scrolls, Fallout, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 та Oblivion.

“Якщо подивитися на наші ігри, ми завжди розвивалися. У нас є певний стиль, який подобається нам і нашим шанувальникам, і в якому ми хочемо ставати все кращими й кращими”, – сказав Тодд Говард. “І коли ми повертаємося до Elder Scrolls 6, яку ми зараз створюємо, ми повертаємося до того класичного стилю, якого нам бракувало, який ми дуже добре знаємо”.

За його словами, мовиться не лише про дизайн, а й про технології. Команда витратила два роки на оновлення Creation Engine 2 до Creation Engine 3. Цей рушій стане основою The Elder Scrolls 6 та майбутніх проєктів студії. Говард підкреслив, що нові системи світу та обробки деталей дозволяють “миттєво наблизить деталі до камери” і зробити світ щільнішим та більш безшовним.

“Попереду ще багато інновацій, щоб, коли ти заходиш у світ гри, відчувати, ніби переживаєш його вперше. Ми задоволені тим, у якому напрямку все рухається зараз” – сказав Говард.

The Elder Scrolls 6 була анонсована у 2018 році коротким тизером, і за 7 років про неї майже нічого не розкривали. Через це гра стала мемом і майже міфологічною серед фанів. Однак на початку 2024 року з’являлися повідомлення, що внутрішні збірки вже можна було грати, щоправда без чіткого бачення напрямку. Тепер студія вперше прямо говорить про повернення до витоків RPG, які сформували її стиль.





Де саме відбуватиметься геймплей невідомо. З першого тизеру фанати припускають, що сюжет перенесеться до Хаммерфеллу. Єдина конкретика з недавніх коментарів – у грі буде більше дерев, ніж у Skyrim. Дати виходу немає.

Джерело: Games Radar, Dexetro