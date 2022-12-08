Ток-шоу Девіда Леттермана з Володимиром Зеленським вийде на Netflix у понеділок 12 грудня – опубліковано трейлер

Більше місяця тому ITC писав про зйомки в київському метро епізоду програми Девіда Леттермана «Мій наступний гість не потребує представлення» за участю Володимира Зеленського. Сьогодні Netflix оприлюднив трейлер випуску та поділився датою його виходу – 12 грудня.

У трейлері Девід розповідає, що не знав, чого очікувати від подорожи до Києва. Минули місяці після того, як російські війська залишили околиці столиці, але за тиждень до візиту місто було обстріляне російськими ракетами та дронами. Розмова з президентом України відбулася в одному із найбезпечніших місць – на глибині 90 м під землею. Рух поїздів не зупинявся задля зйомок. Знаменитий американський телеведучий зізнався, що вперше знімає програму за таких умов.

Девід Леттерман працює з Netflix з 2018 року та багато років веде власні популярні ток-шоу. На його програмах побували багато знаменитостей, але випуск із Володимиром Зеленським став справді незвичайним.

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