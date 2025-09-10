Новини Крипто 10.09.2025 comment views icon

Токени біржі Binance встановили рекорд: $900 за BNB

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Ціна Binance Coin (BNB) зросла до $902,27 за останню добу. Новий ціновий рекорд відбувся на тлі партнерства біржі з Franklin Templeton, компанією з управління активами вартістю $1,6 трлн. Разом вони планують розробляти токенізовані інвестиційні продукти.

Партнерство може розширити токенізовані активи BENJI від Franklin Templeton до екосистеми Binance. для спільної розробки токенізованих інвестиційних продуктів

Обсяг торгів BNB на спотових ринках Binance досяг $203 млн, що свідчить про сильну динаміку, попри скромну загальну ліквідність порівняно з Bitcoin та Ethereum.

Мета співпраці — об’єднати досвід Franklin Templeton у токенізації з глобальною торговою інфраструктурою Binance. Серед основних напрямків діяльності: токенізовані цінні папери, фективні розрахунки, управління заставою та формування портфеля.

Токен BENJI Franklin Templeton працює на Stellar та інших мережах, також може розширитися до BNB Smart Chain в рамках нового партнерства.

Нагадаємо, що за прогнозом інвестиційної компанії Hash Global, нативний токен криптобіржі Binance може вирости до $2 тис. і навіть вище.

Джерело: Franklin Templeton

