Ціна BNB перевищить $2 тис., — звіт Hash Global

Нативний токен криптобіржі Binance та BNB Chain під назвою Binance Coin (або BNB) може прорватись до рівня $2 тис. або навіть вище. Згідно зі звітом інвестиційної компанії Hash Global, токен готовий до ціни у $2039.58, що на 155% вище поточної ціни у $852. На тлі цієї новини вартість BNB за останні 24 години вже підскочила на 12.27%.

Засновник Binance Чанпен Чжао (CZ) зазначив, що попередні прогнози Hash Global були більш-менш точними.

“Я не експерт з моделей оцінки, але попередні прогнози Hash Global були досить точними. Вартість токена повинна мати багато компонентів, тому якщо така проста формула може охопити всі аспекти вартості, це вражає. Ринкові ціни часто відхиляються від фундаментальних показників — іноді вище, іноді нижче. Binance продовжуватиме будувати, щоб зміцнити фундаментальні основи вартості BNB, і залишить ціноутворення експертам, таким як Hash Global.”

У своєму звіті інвесткомпанія зазначила, що екосистема Binance включає як біржу Binance (CEX), так і BNB Chain. Тому вона врахувала загальну економічну активність, стимульовану BNB в обох сегментах, включно з: частиною комісій за спотову та деривативну торгівлю на Binance CEX, сплачену з використанням BNB та загальні комісії на BNB Chain. Для обчислення припустили наступні річні темпи економічного зростання екосистеми для оцінки номінальної загальної економічної вартості: 2025–2027: 25%, 15% та 10% відповідно; З 2028 року: довгостроковий стабільний темп зростання 3%.

Тим часом інвестори очікують оприлюднення даних Індексу споживчих цін (CPI) у США. Багато хто очікує зростання показників CPI та базового CPI. Це може призвести до того, що Федеральна резервна система США знову залишить процентні ставки без змін.

BNB та весь криптовалютний ринок можуть постраждати за таких умов.

Однак багато експертів очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у вересні поточного року. А це лише простимулює ринок.

Джерело: Hash Global

