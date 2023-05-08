Том Круз — як пілот винищувача, і як механік на перегонах «Формула-1» / Гран-прі Маямі [Відео]

Том Круз віддав шану королю Карлу III під час коронаційного концерту всіх зірок у Віндзорському замку в неділю ввечері – за 24 години після коронації нового монарха. Актор передав своє повідомлення прямо з кабіни літака, яким він самостійно керував:

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«Пілот – пілоту, Ваша Величність, ви можете бути моїм веденим у будь-який час».

Зазначимо, Карл III, ще як принц Уельський, у 1971-1976 роках перебував на військовій службі, де пройшов курс навчання на пілота винищувача і військового вертольота. Своєю чергою, Том Круз є великим шанувальником авіації. Після знімання у фільмі Top Gun актор брав уроки пілотування та у 1994 році отримав ліцензію пілота.

Tom Cruise x formula 1

He is cooking cooking pic.twitter.com/YvaqJh4iH8 — 🕷 (@cruisedtom) May 7, 2023

Слід додати, що Том Круз виявляє інтерес і до інших швидкісних транспортних засобів. У його власному гаражі є кілька спортивних мотоциклів. Також він приділяє чимало часу й гоночним автомобілям. 2011 року Том Круз взяв участь у промо компанії команди Red Bull, пілотуючи болід «Формули-1» на трасі Willow Springs у Каліфорнії. А минулої неділі актор відвідав першу Гран-прі «Формули-1» у Маямі. Там він як механік команди піт-стопу перевірив свої навички щодо заміни колеса гоночного боліда.

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У рамках гоночного уїк-енду Том Круз також зустрівся з акторами серії фільмів «Форсаж» Вином Дізелем та Лудакрісом. Фотографію трьох акторів опублікував у себе в Instagram Він Дизель, підписавши її «Маверік зустрічає Торетто…».

Нагадаємо, світову прем’єру фільму «Форсаж X» заплановано на 19 травня, старт показу в Україні відбудеться 17 травня.

Джерело: deadline, people