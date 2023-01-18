Топ-25 танкових армій світу від Global Firepower з інфографікою Visual Capitalist

Компанія Global Firepower опублікувала рейтинг країн за кількістю бойових танків на 2023 рік. Сайт Visual Capitalist виклав рейтинг у вигляді розгорнутої інфографіки.

Рейтинг включає важкі бойові танки, такі як M1A2 Abrams або Leopard 2, а також середні та легкі танки, такі як таїландський Stingray. У ці цифри не входять бронетранспортери та бойові машини піхоти.

росія

Номінально володіючи 12556 танками, росія має найбільший парк у своєму арсеналі. Це більше сукупної кількості танків у Північній Кореї (6645) та США (5500), що посіли друге й третє місця. Проте сама собою цифра погано відбиває реальний стан справ.

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За інформацією 2021 року основне бойове танкове ядро ​​росії становили 2600 машин Т-72, ​​Т-80 і Т-90, значна частина яких була виведена з ладу у ході російського вторгнення в Україну. У цьому лише чверть їх може вважатися сучасними танками (Т-72Б3/Б3М, Т-80-БВМ, Т-90А/М), оснащеними сучасними системами керування вогнем та прицілювання. У бойових діях та під час транспортування були помічені морально та фізично застарілі Т-62. Швидше за все, до статистики входять і старіші моделі.

Також слід зважити на незадовільний стан російських резервів. Фактично багато російських танків існують лише на папері. Також значною мірою віртуальними є і нові танки типу “Армати”, що були помічені лише на парадах у москві та на полігонах у Криму у невеликій кількості, розміщені там для створення пропагандистської картинки та підняття духу мобілізованих. Якщо танк не бере участі у запеклих військових діях, що тривають майже рік – чи існує він як бойова одиниця?

Крім того, потрібно брати до уваги відому «правдивість» російських джерел, як офіційних, так і «незалежних». По суті, вони є нічим іншим, ніж засобами пропаганди.

За словами представника Пентагону, який виступав на початку листопада 2022 року, Росія втратила половину своїх танків з 24 лютого 2022 року.

Північна Корея

Другий за величиною танковий парк у світі номінально належить Північній Кореї та налічує 6645 танків.

КНДР зберегла бронетанковий потенціал з часів Корейської війни 1950-1953 рр., після якої північнокорейська армія переозброїлася радянськими Т-34/85, а потім Т-55С та китайськими танками Type 59. Попри те, що їм уже кілька десятиліть, вони, ймовірно, досі знаходяться в експлуатації, поряд з місцевими розробками, такими як Chonma-ho та Pokpung-ho.

До Північної Кореї можна застосувати багато з того, що було сказано про росію. У цій країні набагато менше відкритої статистики та ніхто напевно не знає реального стану технічного парку. Швидше за все, «грізна» північнокорейська танкова армада програє багатьом країнам, розташованим нижче у топі. Включно з просунутим виробником зброї, Південною Кореєю, з її танками K2 Black Panther четвертого покоління, що вважаються одними з найпередовіших у світі.

Китай

Армія Китаю має парк із 4950 бойових танків, котрий займає четверте місце у світі, проте складається він як із сучасних, так і з застарілих машин.

Найсучасніший основний бойовий танк Китаю, Type 99 третього покоління, є вітчизняною розробкою. Він озброєний основним знаряддям діаметром 125 мм, що трохи більше, ніж стандартні 120 мм у танків країн NATO, та оснащений дизельним двигуном потужністю 1500 к.с. Танк Type 99 – міцний та маневрений. Модернізований варіант Type 99A дебютував у середині 2000-х років.

Проте експерти мають сумніви, що він «дотягує» до танків четвертого покоління, які стоять на озброєнні в багатьох країнах.

Завдяки колосальному військовому бюджету $293 млрд та значному промисловому шпигунству оборонна промисловість Китаю здатна виробляти військову техніку на досить високому рівні та у великих кількостях. У країні навіть почалися випробування безпілотних танків, у тому числі Type 59 у 2018 році та полегшеного Type 15 у 2019 році.

Україна

Попри те, що наша країна посіла лише 13 місце з 1890 танками, українські сили успішно зупинили, а потім і відкинули назад супротивника, що чисельно переважає.

Спочатку озброєні модернізованими радянськими Т-64, а також Т-72, ​​у тому числі переданими з Польщі та Чехії, українські танкові сили поповнилися коштом трофейної військової техніки, залишеної російськими солдатами. У певні моменти війни кількість танків на озброєнні була у значному профіциті порівняно з її початком – всупереч великим втратам.

Oryx, нідерландська OSINT-група, говорить про 533 захоплених Україною російські танки на початок 2023 року, включаючи невелику кількість Т-90. Представник Міноборони США заявляв, що Україна тепер може мати «більше танків на полі бою, ніж у росії». З урахуванням вже запланованих та можливого постачання сучасних західних танків ситуація може сильно змінитись.

Матеріал підготовлений на основі статті Visual Capitalist, з корекцією на дещо наївне ставлення західних журналістів до російської «військової могутності» та статистики інших подібних країн. Також закликаємо критично ставитися до статистичних даних – цифри значно відрізняються у різних аналітиків і можна сказати лише те, що точні цифри мало кому відомі. Як альтернативний приклад наведемо інфографіку з питання від UA War Infographics.