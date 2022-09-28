ЗСУ захопили “найкращий” російський танк Т-90М і надали унікальні дані для розвідки

Швидкий наступ України на Харків, на північний схід країни, приніс багато гідних нагород: ЗСУ не лише відвоювали важливі ділянки українських територій, а й захопили чимало техніки, яку кидали росіяни, рятуючись втечею. У цьому числі навіть один танк – Т-90М. Це один із щонайменше 380 російських танків, захоплених Україною з початку війни, але він виключно корисний – оскільки надає дуже важливі дані.

Захоплення зброї може надати цінну інформацію про стан військової техніки противника, через що країни дуже серйозно ставляться до захисту своєї зброї у війнах.

Американці робили чимало невдалих спроб дістати та вивчити Т-72 протягом усієї холодної війни. Поки один хитрий румунський торговець зброєю не продав один із них американським агентам у 1987 році, ймовірно, під виглядом металобрухту. Пізніше угоду було розкрито та оприлюднено КДБ.

Цінний Т-72 був на озброєнні Росії 14 років, перш ніж Америка, нарешті, отримала можливість оглянути його – проте на той час він уже був замінений. У свою чергу, Т-90М перебуває на озброєнні лише два роки.

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Т-90М, також відомий як “Прорив-3” – найкращий бойовий танк Росії. Це модернізація більш ранньої моделі Т-90, представленої на початку 1990-х років. Обидві моделі, яких в армії налічується кілька сотень, набагато перевершують радянські танки, які досі широко використовуються як у Росії, так і в Україні.

“Прориви” не використовували під час початкового вторгнення, через що військові аналітики вважали, що їх зарезервували для можливої ​​війни з НАТО. Втім, танки таки з’явилися за кілька місяців.

Т-90М має кілька рівнів захисту. Перший, так звана “накидка-невидимка” – за словами Росії, може “поглинати” як тепло, так і радіосигнали. Теоретично таке покриття приховує Т-90М від бортових радарів НАТО, які можуть відстежувати російську техніку на великій відстані, а також запобігає використанню керованих протитанкових ракет, які покладаються на теплобачення для захоплення мети. Крім того, на танку встановлена ​​система активного захисту «Афганіт», яка стріляє снарядами для перехоплення атак на малій дистанції, а також динамічний захист, що використовується в багатьох моделях російських танків, який може зірвати детонацію протитанкових ракет. Нарешті є фізична броня танка, про яку мало, що відомо.

Крім високотехнологічного захисту, захоплений танк оснащений новітнім російським наступальним озброєнням, у тому числі комп’ютеризованою системою управління вогнем і гарматою, здатною вести вогонь керованими снарядами.

Т-90М не можна назвати невразливим: один такий танк українці вже знищили. Однак захоплення ще одного цілого може принести набагато більше корисної інформації. Можливість розібрати його та проаналізувати – полегшить ураження більшої кількості Т-90М у майбутньому. Трофейний зразок також дасть можливість військовим оцінити заяви Росії про її військові можливості.

По мірі продовження війни в Україні розвідка отримуватиме ще більше корисних даних. Захід вже отримав доступ до безлічі російських радарних, розвідувальних та командних машин із їх цінними секретами. Російські окупанти, що втекають, повинні бути обережнішими щодо того, що вони залишають після себе.

Джерело: Еconomist