Торік Apple App Store запобіг шахрайським транзакціям на $2 млрд – відхилены 1,7 млн програм, заблоковані сотні тисяч розробників

Торік Apple App Store запобіг шахрайським транзакціям на суму понад $2 млрд, повідомляє компанія у своєму пресрелізі. У 2022 році Apple відхилила майже 1,7 млн ​​заявок на розміщення застосунків у магазині через недотримання стандартів App Store щодо конфіденційності та безпеки.

Курс Excel для бізнесу Навчимо вас шаманити в тій страшній табличці. Українською Хочу

Apple давно стверджує, що відсутність жорсткого відбору застосунків та контролю за платежами погано позначиться на безпеці користувачів. Це було її основним аргументом у ході судового процесу з Epic Games та під час спілкуванні з американськими законодавцями.

Компанія стверджує, що торік вона «захистила користувачів від майже 57 000 ненадійних програм із заборонених магазинів, які не мають таких вбудованих засобів захисту конфіденційності та безпеки, як App Store». Apple зазначає, що «неавторизовані торгові майданчики розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, яке може імітувати популярні програми або змінювати їх без згоди їхніх розробників».

У пресреліз Apple рекламує безпеку своїх платіжних технологій, таких як StoreKit та Apple Pay, зазначивши, що компанією заблоковано майже 3,9 млн вкрадених кредитних карток, 714 000 обліковим записам було заборонено транзакції з підозрою на шахрайство.

Компанія повідомила, що виконує низку перевірок безпеки для кожної програми, перш ніж вона потрапить до App Store. Минулого року з різних причин, пов’язаних із шахрайством та загрозою конфіденційності, вона відхилила майже 1,7 млн ​​застосунків. Близько 24 000 програм були заблоковані або видалені з App Store за використання методу «заманити та підмінити».

Понад 153 000 застосунків, відхилених App Store минулого року, були визнані як спам, наслідувачі або таки, що вводять в оману. Майже 29 000 заявок були відхилені через наявність прихованих або недокументованих функцій у програмах. Понад 400 000 застосунків були відхилені через порушення конфіденційності.

Минулого року Apple видалила понад 428 000 облікових записів розробників за потенційно шахрайську діяльність. Було відхилено майже 105 млн заявок на участь в Apple Developer Program через підозри у шахрайстві. Компанія деактивувала понад 282 млн облікових записів клієнтів, пов’язаних із шахрайською та образливою діяльністю, а 198 млн шахрайських облікових записів були заблоковані ще до того, як їх вдалося створити.

Компанія постійно стикається з прагненням відкрити iPhone та iPad для сторонніх магазинів застосунків. Європейський Союз прийняв Закон про цифрові ринки, який набуде чинності у 2024 році та зобов’яже великі технологічні компанії дозволяти альтернативні магазини застосунків на своїх платформах, надаючи розробникам та користувачам вибір. Apple готується дозволити альтернативні магазини, які відповідають її вимогам. Зміни будуть внесені до iOS 17 цього року.

Курс GAME DESIGN Дізнайтесь все про розробку ігор. Ставайте справжнім геймдевелопером! Вивчити курс

Джерело: TechCrunch