ЄС затвердив обмеження, які покладуть край дуополії Apple та Google у сфері цифрових платформ – штрафи становитимуть до 10% від глобального обороту (до 20% за повторне порушення)

Європейський Союз затвердив законодавчі акти, що обмежують повноваження великих технологічних компаній («брамників»), які можуть контролювати доступ до платформ додатків. Ці зміни, ймовірно, вплинуть на власників мобільних ігрових (Google та Apple) та інших платформ.

Закони Digital Markets Act (DMA, Закон про цифрові ринки) та Digital Services Act (DSA, Закон про цифрові сервіси) спочатку були запропоновані ще у 2020 році, а тепер вони офіційно затверджені. «Брамниками» визнаватимуться великі технологічні компанії, які мають укорінені позиції на ринку. З великою ймовірністю, «брамниками» класифікують Apple і Google.

«Брамникам» доведеться дотримуватися обмежень, спрямованих на припинення антиконкурентної поведінки. Наприклад, тепер вони повинні дозволити користувачам встановлювати програми зі сторонніх магазинів програм і завантажувати їх безпосередньо з інтернету. Epic Games позивається до Apple і Google за це право, що суперечить політиці платформи. «Брамники» також повинні дозволяти використання сторонніх платіжних систем у додатках і дозволяти розробникам просувати пропозиції за межами платформ «брамника».

Крім того, «брамники» повинні будуть дозволити розробникам інтегрувати свої програми та сервіси безпосередньо з програмами, що належать «брамникам». Це означає, що розробники отримають можливість інтеграції з такими сервісами, як обмін повідомленнями, голосові дзвінки та відеодзвінки. Розробники також отримають доступ до апаратних функцій, таких як NFC, технології безпеки, засоби автентифікації та програмного забезпечення для управління цими технологіями.

Передбачається, що всі ці зміни принесуть зиск кінцевим споживачам. Розробники зможуть пропонувати дешевші сервіси на власних сайтах, уникаючи комісії платформи в розмірі 30% від вартості покупки. Або ж вони зможуть використовувати кошти, що вивільнилися, для поліпшення сервісів. Водночас споживачі зможуть видалити будь-який додаток та відмовитися від підписки на основні сервіси платформи. І ще у користувачів буде можливість змінити голосовий помічник за замовчуванням на інший варіант, поділитися даними та показниками з розробниками або конкурентами платформи. Сюди також входять дані щодо ефективності маркетингу та реклами.

Кожна платформа має створити незалежну групу для контролю за дотриманням нею вимог законодавства ЄС. «Брамникам» не буде дозволено попередньо встановлювати програмне забезпечення та вимагати від користувачів використання будь-якого ПО за замовчанням, такого як браузери. «Брамники» не можуть віддавати перевагу своїм власним програмам, продуктам або сервісам. І вони мають інформувати ЄС про будь-які злиття та поглинання.

Нарешті, «брамники» не зможуть повторно використовувати особисті дані користувачів, зібрані їх сервісами, для іншого сервісу. І ще вони не можуть встановлювати несправедливі умови для бізнес-користувачів.

За порушення нового законодавства ЄС передбачено штрафи до 10% загального річного доходу або до 20% у разі повторного порушення. Також передбачено інші санкції.

Джерело: venturebeat