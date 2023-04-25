Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні

Апеляційний суд дев’ятого округу США підтвердив більшість рішень 2021 року в позові Epic Games проти Apple, які загалом були прийняті на користь останньої, за деякими винятками. Apple, як і раніше, офіційно не вважається монополістом і не повинна змінювати власну політику зборів з розробників. Разом з тим, компанія має дозволити посилання сторонні системи оплати.

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Під час судового розгляду менш ніж два роки тому Epic вимагала повернення Fortnite в App Store, перегляду комісії Apple в 30%, дозволу на встановлення альтернативних магазинів застосунків та дозволу для розробників розміщувати посилання на сторонні платіжні системи у додатках.

В ухвалі судді Івонн Гонсалес Роджерс від 2021 року йдеться, що Apple не є монополією відповідно до законів США та не зобов’язана дозволяти встановлення магазину застосунків Epic. Також компанія не зобов’язана змінювати збори, що стягуються з розробників, але повинна дозволити посилання на альтернативні системи оплати всередині програм. При цьому Epik звільняється від сплати судових витрат Apple.

Колегія апеляційного суду погодилася з аргументом Apple щодо безпеки користувачів: компанія жорстко контролює програми в App Store, наявність сторонніх магазинів послабило б контроль. Підтверджено статус Epic як сторони, що постраждала внаслідок спроб опору Apple розміщенню посилань на сторонні послуги оплати. Водночас враховуючи 9 із 10 відхилених пунктів позову, судді Роджерс порекомендували переглянути рішення про неоплату Epic витрат відповідача.

Хоча Apple підносить рішення як свою перемогу, в результаті обидві сторони частково досягли свого. Epic Games отримала можливість відсилати користувачів у свій магазин для оплати та вже заявила, що працює над наступними кроками. Також компанія отримала можливість рекламувати нижчі ціни поза App Store. Раніше CEO Epic Тім Суїні припустив, що Fortnite може повернутися на iOS у цьому році. Apple, своєю чергою, зберегла статус власного магазину як єдиного на платформі та можливість стягувати комісію на свій розсуд. Рішення може бути оскаржене у Верховному суді США і Apple має намір продовжувати боротьбу.

На батьківщині справи в Apple кращі, ніж в Європі. Відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), компанія повинна дозволити встановлення сторонніх програм на свої пристрої в обхід App Store. Марк Гурман раніше писав, що Apple дозволить встановлювати застосунки у цей спосіб лише у 27 країнах Євросоюзу.

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Джерела: Bloomberg, Phone Arena