Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%

Сполучені Штати відкрили експортний коридор для потужних ШІ-чипів Nvidia H200 — другого за продуктивністю продукту компанії після лінійки Blackwell. Про рішення заявив президент США Дональд Трамп, уточнивши, що Вашингтон стягуватиме 25% тарифів з таких поставок. Фактично це знімає внутрішню американську дискусію: чи варто захищати технологічну першість, заборонивши продажі, чи навпаки — підтримувати її через глобальні контракти.

Після оголошення акцій Nvidia додали 2% в ціні у позабіржову годину, а до цього зростали ще на 3% — завдяки повідомленню Semafor. Зауважимо, коли адміністрація Трампа прийшла до влади та запровадила експортний контроль, Дженсен Хуанг висловив свою незгоду з цими кроками. Він стверджував, що такі дії — руйнівні для американського ринку. Та згодом він змінив думку та зауважив, що нові мита індустрія переживе.

Трамп підкреслив, що вже передав інформацію особисто голові КНР Сі Цзіньпіну й отримав “позитивну реакцію”. Паралельно він уточнив: аналогічні правила стосуватимуться AMD та Intel. Деталі умов експорту доопрацює Міністерство торгівлі США.

За даними Білого дому, 25% збір працюватиме як імпортний податок у США — із Тайваню, де виготовляють H200. Партії проходитимуть американський огляд безпеки, після чого компанії зможуть відправляти їх до Китаю. Nvidia своєю чергою заявила, що експорт H200 лише для перевірених комерційних замовників — це “збалансований підхід”.

У документі не вказано, скільки саме чипів H200 дозволять експортувати та які ліміти встановлять. Відомо лише, що поставки мають відповідати “умовам, які забезпечують сильну національну безпеку США”. Рішення називають компромісом між повною забороною на поставки й дозволом продавати найновіші Blackwell — їх експорт Вашингтон заборонив. Чипи Blackwell працюють приблизно в 1,5 рази швидше за H200 у навчанні моделей, у 5 разів швидше під час інференсу, а для окремих задач Nvidia оцінює перевагу навіть у 10 разів.

Частина американських політиків критикує це рішення. Деякі сенатори назвали його “колосальною економічною та безпековою помилкою”, оскільки побоюються, що Китай може використати H200 для прискорення військових розробок. У Конгресі також наголошують: Пекін може спробувати скопіювати технології Nvidia. Водночас експерти вказують, що повна заборона на поставки могла б лише посилити Huawei та інших китайських виробників ШІ-чипів.

У Китаї реакція поки стримана. Міністерство закордонних справ заявило, що країна “прагне взаємовигідної співпраці”. Аналітики очікують, що регулятори можуть пом’якшити тон щодо Nvidia, адже H200 значно корисніший для китайських компаній, ніж обмежені H20, RTX 6000D та L20, які Китай раніше навіть рекомендував уникати.

Паралельно Китай продовжує розвивати власні ШІ-процесори. На ринку вже працюють Huawei, Cambricon та Moore Threads, але експерти попереджають: попри тимчасове “вікно можливостей”, Пекін надалі зосередиться на незалежних виробничих потужностях.

Джерело: reuters