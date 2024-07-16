Марсіанський вулик: NASA планує запустити рій робобджіл на Червону планету

Дослідження інших планет завжди було складним завданням, але Інститут перспективних концепцій NASA (NIAC) запропонував цікаве рішення — рій роботизованих бджіл.

Нещодавно NASA успішно випробувало свій перший літальний апарат на Марсі — гелікоптер Ingenuity. Він перевершив усі очікування, здійснивши 72 польоти за 1000 марсіанських днів, хоча планували лише п’ять. Проте польоти на інших планетах залишаються складним завданням через низьку гравітацію та розріджену атмосферу.

Саме тому інженери звернули увагу на природу. Вони надихнулися метеликами-монархами та альбатросами, які здатні долати величезні відстані, попри свої розміри. Дослідники з Університету Алабами в Хантсвіллі розробили концепцію «марсіанських бджіл» (Marsbees) — роботів розміром із джмеля, але з крилами як у цикади.

Ці мініатюрні дрони матимуть датчики та засоби зв’язку. Вони літатимуть навколо, збираючи дані, і повертатимуться до марсохода-бази. Розробники прагнуть досягти максимальної енергоефективності, розраховуючи на 16 хвилин польоту з використанням звичайних акумуляторів.

Чанг-квон Канг, доцент Університету Алабами, зазначає, що попередні розрахунки показують: такий робот зможе генерувати достатню підйомну силу для польоту в марсіанській атмосфері. Енергоспоживання зменшать завдяки гнучкій структурі крил та інноваційному механізму збору енергії.

Онлайн-курс "Математика тастатистика для Data Science" від robot_dreams. Навчіться проводити статистичний аналіз даних за допомогою Python та розвиньте математичне мислення для розв’язання реальних завдань Data Science. Детальніше про курс

Перевагою «марсіанських бджіл» є їхня мала вага порівняно з іншими роботами. Це дасть змогу ефективніше використовувати обмежений вантажний простір міжпланетних космічних апаратів. Крім того, рій забезпечить більшу стійкість місії — якщо одна «бджола» вийде з ладу, інші продовжать роботу.

Джерело: Iflscience