Новини Кіно 18.07.2025 comment views icon

Трейлер фільму «Аватар 3» злили в мережу — перший погляд на Людей Попелу і дежавю із «Шляхом води»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Трейлер фільму «Аватар 3» злили в мережу — перший погляд на Людей Попелу і дежавю із «Шляхом води»
Перший офіційний кадр «Аватар 3»

Перший трейлер фільму «Аватар 3» втік у мережу за тиждень до релізу — студія робить все можливе, аби видалити ролики, але деякі все ще можна відшукати на Reddit і Twitter.

Триквел «Аватара», у якому повторять свої ролі Сем Вортінгтон, Зої Салданья, Сігурні Вівер і Стівен Ленг, знову поверне глядачів на Пандору й окремо зосередиться на племенах, що живуть поблизу вулканічних регіонів планети.

Зі слів Word of Real, трейлер вперше демонструє вогненний народ Попелу — клан На’ві, який «покинув Ейву» та протистоїть Торговцям Вітром, що представляють більш мирну сторону Пандори. Конфлікт здається моторошно знайомим і є відчуття, що на виході ми отримаємо точну копію «Шляху води» (хоча й візуально приголомшливо).

Перші ролики були низькоякісними, але один вдалось зберегти в форматі Full HD (не факт, що він на цей час все ще доступний). 

Очікувалось, що перший трейлер фільму опублікують наступного тижня, але, зважаючи на витоки, офіційний відеопогляд на «Аватар 3» ми можемо отримати вже сьогодні. Раніше ми бачили кілька кадрів: зокрема з розлюченою Нейтірі й китом Пакаяном.

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Перший «Аватар» з урахуванням повторного прокату (але без інфляції) посідає перше місце в переліку найбагатших фільмів з заробітками у $2,8 млрд. «Шлях води», випущений наприкінці 2022 року, обійшовся в шалені $400 млн і зрештою заробив $2,3 млрд. Завдяки цьому Джеймс Кемерон став єдиним режисером в історії, три проєкти якого потрапили до переліку 20 найкасовіших стрічок усіх часів.

«Аватар 3» вийде в грудні 2025 року. Очікується, що наступна подорож на Пандору може бути дуже тривалою, оскільки фільм отримає найдовший хронометраж у серії — у попередньої стрічки, для порівняння, він сягав 3 годин 12 хвилин. Перші реакції вже визначили триквел на попередніх переглядах як «найкращий з серії», тож цікаво поглянути, яким буде кінцевий результат. Ще два проєкти перебувають в розробці: четвертий «Аватар»  запланований до релізу на 2029 рік, а п’ятий — на 2031-й. Також Кемерон подумує про 6-й та 7-й фільми, але скоріш за все «передасть естафету» наступнику.

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