«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»

Творець «Аватара» та «Титаніка» Джеймс Кемерон розкритикував фільм свого колеги Крістофера Нолана — хіт 2023 року із зірковим акторським складом, який заробив майже мільярд доларів у прокаті і забрав одразу 7 нагород на премії «Оскар».
Як ви вже зрозуміли, мова йде про «Оппенгеймер» — байопік з Кілліаном Мерфі в головній ролі, що оповідав про «батька атомної бомби», американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, та його участь у Мангеттенському проєкті. На думку Кемерона, який зазначив, що «не любить критикувати фільми інших режисерів», Нолан «втік від теми і моралі» у своїй екранізації:
«У фільмі є одна коротка сцена — я не люблю критикувати фільми інших режисерів — але там є лише один короткий момент, де він бачить обвуглені тіла, а потім фільм показує, як глибоко це його зворушило. Я відчував, що фільм ухилився від теми. Я не знаю, чи студія, чи Кріс вирішили, що це “заборонена тема”, яку вони не хотіли чіпати, але я цього не уникатиму. Я просто дурний у цьому плані», — каже Кемерон, який планує екранізувати майбутню книгу свого друга Чарльза Р. Пеллегріно «Привиди Хіросіми».
У відповідь журналіст Deadline нагадав, що сам Нолан визнавав, що наслідки — це не та історія, яку він хотів розповісти, зазначаючи, що для цього знадобиться такий режисер, як Джеймс Кемерон.
«Добре, я зроблю це, Крісе. Без проблем», — відповів на це Кемерон. «Ви прийдете на мою прем’єру і скажете приємні речі. Я не можу сказати сьогодні, що буде у фільмі. Я роблю нотатки вже 15 років і ще не написав жодного слова для сценарію, бо треба зловити момент. Ось так я завжди працюю. Досліджую, згадую речі, які вражають мене. Я починаю складати їх у розповідь. А потім настає момент, коли ви готові писати. А я зараз не в такому стані».
Водночас Кемерон назвав режисера, продукт якого хоче наслідувати у своїй роботі — і це Стівен Спілберг.
«Можливо, це буде фільм, який принесе мені найменше грошей, тому що я не буду стриманим та обережним. Я хочу зробити з тим, що сталося в Хіросімі і Нагасакі те саме, що Спілберг зробив із висадкою в Нормандії у «Врятувати рядового Раяна». Він показав все так, як воно було насправді».
Кемерон, який зняв три з чотирьох найкасовіших фільмів в історії, окрім майбутньої роботи над «Привидами Хіросіми» пише сценарій до екранізації книги «The Devils» разом з її автором Джо Аберкромбі, а також вже у грудні 2025 року випустить в кінотеатрах третій «Аватар». Фільм поверне глядачів на Пандору й окремо зосередиться на племенах, що живуть поблизу вулканічних регіонів планети. Раніше режисер публікував концепт-арти, які зображали чудернацьких летючих істот та поселення племені вогню, а також розкрив роль Уни Чаплін («Гра престолів»), яка втілить на екрані нову антагоністку і голову клану Попелу.
Нолан тим часом активно працює над «Одіссеєю», що екранізує однойменну поему Гомера — з Меттом Деймоном і Томом Голландом в головних ролях. Раніше ми вже бачили кілька кадрів з залаштунків, тоді як відучора в мережі «гуляє» перший тизер. Прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.
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