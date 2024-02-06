Джеймс Кемерон подумує про 6-й та 7-й «Аватар», але скоріш за все «передасть естафету» наступнику

В режисера дуже далекоглядні плани, зважаючи на те, що до виходу третього фільму залишилось два роки, тоді як «Аватар 4» заплановано на 2029 рік, а «Аватар 5» — аж на 2031-й.

Здавалося б, п’яти фільмів більш ніж достатньо для всесвіту Пандори, однак у режисера Джеймса Кемерона дещо інші думки з цього приводу.

«Ми повністю готові до п’ятого «Аватару», і в мене є ідеї для шостого та сьомого фільму, хоча я, ймовірно, передам естафету на цьому етапі», — сказав Кемерон в інтерв’ю People.

Наразі «Аватар 3», вихід якого заплановано на грудень 2025 року перебуває на етапі постпродакшену. Наступні фільми вийдуть за 4 і 6 років відповідно (хоча дати змінювались кілька разів).

«З дитинства моїм натхненням були «Зоряний шлях» та «Зоряні війни». Ми — досить молодий всесвіт у порівнянні з ними. В нас всього два фільми, і знімається третій. Щоб отримати такий самий культурний вплив з часом, ми маємо вкласти у це своє серце та енергію», — каже Кемерон.

Режисер каже, що його часто питають про те, чому він продовжує працювати в тому самому всесвіті:

«А чому Джордж Лукас продовжував працювати в тому самому всесвіті? Чому Джин Родденберрі продовжував працювати над тим самим? Навіщо щось марнувати? Навіщо починати спочатку щось, що може не зайти?».

Другий «Аватар» вийшов у грудні 2022 року, через 13 років після дебюту оригіналу, який став найкасовішим фільмом усіх часів зі зборами $2,9 млрд. «Шлях води» зібрав $2,3 млрд та посів третє місце у рейтингу найкасовішого кіно, посунувши іншу успішну роботу Кемерона «Титанік».

«Аватар 3» має представити більш агресивну расу На’ві — так званих «людей попелу», а головним героєм фільму виступить син Джейка Саллі, Ло’ак.