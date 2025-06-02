Новини Кіно 02.06.2025 о 16:09 comment views icon

Трейлер горору «Чорний телефон 2» — Ітан Гоук повертається із мертвих і шукає нових жертв

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер горору «Чорний телефон 2» — Ітан Гоук повертається із мертвих і шукає нових жертв
«Чорний телефон»

Компанія Universal випустила перший трейлер фільму «Чорний телефон 2» — сиквелу гучного горору 2022 року від режисера Скотта Дерріксона.

Продовження покаже головного антагоніста Граббер (Ітана Гоука), який повернеться на екрани, хоча й загинув у першій частині. Деталі сюжету тримають в секреті, але відомо, що стрічка зосередиться на деякій присутності Граббера. Ймовірно, він продовжить переслідувати нових жертв через той самий загадковий чорний телефон.

У трейлері показано, що дія знову розгортатиметься в похмурому, напруженому стилі першого фільму. Глядача занурять в темні кімнати, телефонні дзвінки та лячну атмосферу. У сиквел повертається майже весь головний акторський склад: Мейсон Темз, Мадлен Макгроу, Джеремі Дейвіс та Мігель Мора. Режисерське крісло, як і в першій частині, займає Скотт Дерріксон, який знову пише сценарій разом зі своїм постійним співавтором К. Робертом Каргіллом.

«Чорний телефон» у 2021 році став несподіваним хітом — невеликий фільм з бюджетом $16 млн зібрав понад $160 млн у прокаті по всьому світу. Сюжет оригіналу розповідав про хлопця, викраденого серійним вбивцею, який через старий вимкнений телефон починає спілкуватися з привидами попередніх жертв. Ідея спрацювала — Blumhouse відразу схопилась за можливість зробити продовження.

Після «Чорного телефону» Дерріксон спробував сили у стрімінговому проєкті «Ущелина», який провалився. Тепер він знову повертається до жанру, в якому почувається як вдома. Universal вже призначила дату релізу — «Чорний телефон 2» вийде в кіно 17 жовтня 2025 року.

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Джерело: World of Reel

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