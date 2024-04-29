«В тебе завеликий рот». Мая Гоук не розповідає батьку про 5-й сезон серіалу «Дивні дива», бо боїться спойлерів

Дочка акторів Уми Турман і Ітана Гоука Мая зіграла Робін Баклі в серіалі «Дивні дива» — і, як повідомляється, поки тривають знімання 5-го сезону вона вважає за краще не спілкуватися з батьками про роботу, аби запобігти спойлерам.

Ітан Гоук в нещодавньому інтерв’ю зізнався, що ніяк не може витягнути з доньки хоч якусь інформацію про продовження серіалу:

«Я все її підштовхую до цього, але вона не здається. Каже, що в мене завеликий рот В оригіналі Ітан каже «You've got a big mouth» — це ідіома з англійської мови, яка позначає людину, що не вміє зберігати таємниці.», — жартує Ітан. «Тож ні, вона не розповідає подробиць навіть своєму старому дорогому татусю».

Наразі знімання 5-го й останнього сезону серіалу тривають у Джорджії (після тривалої зупинки на час страйків у Голлівуді). Сюжет важко передбачити — Од і компанія перемогли Векну в останній серії 4-го, однак Вілл попередив друзів про його неминуче повернення. А, зважаючи на те, що актори подорослішали, слід очікувати на певний стрибок оповіді у часі.

Серіал «Дивні дива», натхненний творами Стівена Кінга, почав транслюватися на Netflix у 2016 році — і з того часу шоу залишається одним з найпопулярніших на платформі. Четвертий сезон Stranger Things вийшов двома частинами у травні та липні 2022 року, встановивши рекорд — за перші 28 днів глядачі провели за серіалом понад один мільярд годин (якщо точніше, 1,35 млрд годин перегляду).

Від самого початку шоураннери брати Даффери планували, що історія охопить 4-5 сезонів. Попри завершення історії, у майбутньому ми очікуємо щонайменше на один анімаційний спіноф від Еріка Роблса («Фанбой і Чам Чам», «Глюкотехніки»), виставу-приквел, сюжет якої розгорнеться за 20 років до подій серіалу, а також VR-гру, де гравці примірять на себе роль Векни.