Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
Кадр з фільму «Мортал Комбат 2»

Вийшов перший трейлер «Мортал Комбат 2» — продовження  фільму 2021 року, заснованого на однойменній серії відеоігор.

Перша стрічка представила нового персонажа, бійця ММА на ім’я Коул Янг (Льюїс Тан), а також добре відомих героїв всесвіту — Соня Блейд (Джессіка МакНеймі), Кано (Джош Лоусон), Джакс (Мехкад Брукс), Скорпіон (Хіроюкі Санада) та Саб-Зіро (Джо Таслім). Сиквел натомість поставить у центр сюжету зірку бойовиків Джонні Кейджа, якого зіграв Карл Урбан, добре відомий фанам серіалу «Хлопаки».

Події фільму «Мортал Комбат 2» розпочинаються з Янга, нащадка Скорпіона, втягнутого в битву за Земне Царство, який вербує чемпіонів для участі в титульному турнірі. Зовнішній світ знаходиться лише за одну перемогу від отримання права на повний контроль, і Землі потрібно зібрати всіх, щоб протистояти загрозі. Першим у списку Коула є не хто інший, як улюблений боєць Голлівуду Джонні Кейдж.

Кейдж — це, по суті, пародія на зірок бойовиків 90-х, на кшталт Жана-Клода Ван Дамма, який, за даними Polygon, був джерелом натхнення для персонажа. Побачити його в дії ми вже мали змогу в тизері неіснуючого фільму «Uncaged Fury», а для більшої достовірності Warner Bros. і New Line Cinema організували для «актора» фейкову сторінку на IMDb (щоправда, існує вона лише у вигляді скриншота).

«Зображення Карлом Джонні Кейджа дещо відрізняється від наших ігор», — пояснював EW співтворець Mortal Kombat Ед Бун. «Він додає до нього свою власну родзинку, але я думаю, що це буде свіжо. Тут є щось на кшталт новизни».

На турнірі разом з тим представлять деяких найбільших лиходіїв гри, таких як правитель Зовнішнього Світу Шао Кан (Мартін Форд) та чаклун Куан Чі (Деймон Герріман), наділений здібностями до некромантії.

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Сценарій до сиквелу написав Джеремі Слейтер, повернувся до роботи й Саймон Маквойд, який дебютував як режисер у «Мортал Комбат» 2021 року. Раніше Маквойд анонсував «інтенсивніші бої» в продовженні, що цілком очікувано, бо нам нарешті покажуть турнір, який лише згадувався в першому фільмі.

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Світовий реліз «Мортал Комбат 2» у кінотеатрах відбудеться вже 24 жовтня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

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