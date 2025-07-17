Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі

Кадр з фільму «Мортал Комбат 2»

Вийшов перший трейлер «Мортал Комбат 2» — продовження фільму 2021 року, заснованого на однойменній серії відеоігор.

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Перша стрічка представила нового персонажа, бійця ММА на ім’я Коул Янг (Льюїс Тан), а також добре відомих героїв всесвіту — Соня Блейд (Джессіка МакНеймі), Кано (Джош Лоусон), Джакс (Мехкад Брукс), Скорпіон (Хіроюкі Санада) та Саб-Зіро (Джо Таслім). Сиквел натомість поставить у центр сюжету зірку бойовиків Джонні Кейджа, якого зіграв Карл Урбан, добре відомий фанам серіалу «Хлопаки».

Події фільму «Мортал Комбат 2» розпочинаються з Янга, нащадка Скорпіона, втягнутого в битву за Земне Царство, який вербує чемпіонів для участі в титульному турнірі. Зовнішній світ знаходиться лише за одну перемогу від отримання права на повний контроль, і Землі потрібно зібрати всіх, щоб протистояти загрозі. Першим у списку Коула є не хто інший, як улюблений боєць Голлівуду Джонні Кейдж.

Кейдж — це, по суті, пародія на зірок бойовиків 90-х, на кшталт Жана-Клода Ван Дамма, який, за даними Polygon, був джерелом натхнення для персонажа. Побачити його в дії ми вже мали змогу в тизері неіснуючого фільму «Uncaged Fury», а для більшої достовірності Warner Bros. і New Line Cinema організували для «актора» фейкову сторінку на IMDb (щоправда, існує вона лише у вигляді скриншота).

«Зображення Карлом Джонні Кейджа дещо відрізняється від наших ігор», — пояснював EW співтворець Mortal Kombat Ед Бун. «Він додає до нього свою власну родзинку, але я думаю, що це буде свіжо. Тут є щось на кшталт новизни».

На турнірі разом з тим представлять деяких найбільших лиходіїв гри, таких як правитель Зовнішнього Світу Шао Кан (Мартін Форд) та чаклун Куан Чі (Деймон Герріман), наділений здібностями до некромантії.

Сценарій до сиквелу написав Джеремі Слейтер, повернувся до роботи й Саймон Маквойд, який дебютував як режисер у «Мортал Комбат» 2021 року. Раніше Маквойд анонсував «інтенсивніші бої» в продовженні, що цілком очікувано, бо нам нарешті покажуть турнір, який лише згадувався в першому фільмі.

Світовий реліз «Мортал Комбат 2» у кінотеатрах відбудеться вже 24 жовтня.

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