Трейлер серіалу "Ліхтарі" від DC нагадує "Справжній детектив" із супергероями

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадр з серіалу "Ліхтарі"

HBO та DC Studios представили перший трейлер серіалу “Ліхтарі” — історії про міжгалактичних миротворців-детективів, яку просувають як супергеройську версію “Повільних коней” чи “Справжнього детектива”.


В центрі сюжету Гел Джордан (Кайл Чендлер) та Джон Стюарт (Аарон П’єр) — міжгалактичні правоохоронці, які отримують суперсили завдяки зеленим кільцям. Усі ці здібності вони мають використати, аби розкрити таємниче вбивство в маленькому містечку Небраски. Джон в цій історії виступає новачком, а Гел посвячує його в усі тонкощі роботи.

Нам одразу демонструють, що історія буде більш приземленою, на відміну від інших проєктів DC, і побудованою на суперечках двох харизматичних персонажів. В перші секунди трейлеру Гел спрямовує машину зі скелі та змушує колегу використати швидкість мислення та надзвичайні сили, щоб врятуватися.

“Ти міг мене вбити!”, — каже роздратований Джон, а Гел відповідає: “Ти хотів, щоб я тебе навчав і я навчаю”.

Є також короткий кадр з пошарпаним костюмом Зеленого Ліхтаря, самими кільцями сили, а також згадка про Чіп — позаземного Зеленого Ліхтаря, схожого на білку.


Серед решти акторського складу з’являються:

  • Келлі Макдональд — шериф Керрі;
  • Натан Філліон — повторює роль Гая Гарднера з “Супермена”;
  • Гаррет Діллахант — грає сучасного ковбоя Вільяма Мейкона;
  • Пурна Джаганнатан  — хитра жінка Зої;
  • Ульріх Томсен — Сінестро, ексучасник Корпусу Зелених Ліхтарів, який став вигнанцем;
  • Ніколь Арі Паркер — Бернадетт Стюарт, матір Джона;
  • Джейсон Ріттер — Біллі Мейкон, чоловік Керрі;
  • Шерман Огастус — Джон Стюарт-старший;
  • Пол Бен-Віктор — Антаан, інопланетянин, який прагне знайти правду;
  • Кріс Кой — Вейлон Сандерс, водій вантажівки, справжня особистість якого невідома;
  • Кері Крістофер — Ной, обдарована дитина;
  • Лора Лінні та Пола Паттон в нерозголошених ролях.

Над серіалом “Ліхтарі” працювали Кріс Манді (“Озарк”), Деймон Лінделоф (“Загублені”) та Том Кінг, серед виконавчих продюсерів — боси DC Studios Джеймс Ганн і Пітер Сафран. Прем’єра запланована на серпень 2026 року.

