Трейлер серіалу Netflix «Джентльмени» за стрічкою Ґая Річі – реліз у березні

Серіал Netflix «Джентльмени» створений за мотивами фільму Ґая Річі з аналогічною назвою. Сам режисер виступив творцем, співавтором сценарію та виконавчим продюсером (останні дві посади – разом з Меттью Рідом). Головний герой у виконанні Тео Джеймса успадковує маєток, на території якого виробляють канабіс.

«У «Джентльменах» Едді Горніман несподівано успадковує чималий заміський маєток свого батька – лише для того, щоб виявити, що це частина імперії канабісу. Щобільше, безліч неприємних персонажів британського злочинного світу хочуть взяти участь у справах. Сповнений рішучості вирвати свою родину з їхніх лап, Едді намагається зіграти з гангстерами в їхню власну гру. Однак, коли його затягує світ злочинності, він починає знаходити в ньому смак».

«Ласкаво просимо в джунглі», – каже Едді в трейлері:

Серед акторів серіалу Деніел Інгс, Джоелі Річардсон, Вінні Джонс, Джанкарло Еспозіто, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Біслі, Жасмін Блекбороу, Гаррі Гудвінз, Дар Салім, Пірс Квіглі, Рубі Сір та Пітер Серафінович.

Разом із Річі та Рідом виконавчими продюсерами серіалу Netflix стали Марн Девіс та Іван Аткінсон. Марк Гельвіг є виконавчим продюсером для Miramax TV, а Вілл Гулд і Фріт Тіплейді – для Moonage Pictures. Продюсером серіалу виступає Х’ю Воррен.

Оригінальний комедійний бойовик 2019 року розповідає про лідера імперії канабісу Мікі Пірсона (Меттью МакКонахі), який намагається продати свій бізнес, але під час цього стикається з масою неприємностей.

Прем’єра «Джентльменів» на Netflix відбудеться у березні.

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Джерело: Variety