Серіал "Розрив" / Severance починає зйомки 3-го сезону: із новими персонажами та режисером

Зірка серіалу “Розрив” Адам Скотт підтвердив новини про початок зйомок третього сезону, а також поділився деталями про нову команду та персонажів.





Виробництво продовження “Розриву” вже триває, але повноцінно камери запрацюють на початку квітня.

“Ми починаємо дуже скоро. Дуже-дуже скоро”, — заявив Скотт в інтерв’ю Deadline. “Будуть нові захопливі персонажі і ми дійдемо до цього, коли буде потрібно”.

Раніше сайт World of Reel написав, що у третьому сезоні Бена Стіллера на посаді режисера замінить Когонада (“Колумбус”, 2017). При цьому йдеться про “більшість, якщо не всі епізоди”. Скотт непрямо підтвердив ці зміни й сказав, що вже зустрічався із новим керівником.

“Так, так, так. Він неймовірний. Просто чудовий режисер і чудовий хлопець. Ми неймовірно раді”.

“Розрив” — це серіал в жанрі наукової фантастики, який оповідає про співробітника компанії Lumon Industries Марка С. (Скотт), що добровільного погоджується на суперечливу процедуру розділення робочих спогадів та домашніх. Фактично, в одному тілі тепер існують дві особистості, кожна з яких уявлення не має про те, чим займається інша.





Перший сезон, що вийшов у 2022 році, отримав критичний та комерційний успіх: з 97% на Rotten Tomatoes і приніс Apple TV $200 млн прибутку. Другий отримав менший, але так само гідний рейтинг, тож продовження одразу пішло в розробку.

Нагадаємо, що Apple нещодавно викупила права на “Розрив” в оригінальної власниці, інді-студії Fifth Season, і запланувала історію приблизно на чотири сезони. Стримінг також відкритий для ідеї розширення всесвіту, яка потенційно включатиме приквел, спінофи, іноземні версії та навіть відеоігри.