Новини Кіно 17.03.2026 comment views icon

Серіал "Розрив" / Severance починає зйомки 3-го сезону: із новими персонажами та режисером

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадр з серіалу "Розрив"

Зірка серіалу “Розрив” Адам Скотт підтвердив новини про початок зйомок третього сезону, а також поділився деталями про нову команду та персонажів.


Виробництво продовження “Розриву” вже триває, але повноцінно камери запрацюють на початку квітня.

“Ми починаємо дуже скоро. Дуже-дуже скоро”, — заявив Скотт в інтерв’ю Deadline. “Будуть нові захопливі персонажі і ми дійдемо до цього, коли буде потрібно”.

Раніше сайт World of Reel написав, що у третьому сезоні Бена Стіллера на посаді режисера замінить Когонада (“Колумбус”, 2017). При цьому йдеться про “більшість, якщо не всі епізоди”. Скотт непрямо підтвердив ці зміни й сказав, що вже зустрічався із новим керівником.

“Так, так, так. Він неймовірний. Просто чудовий режисер і чудовий хлопець. Ми неймовірно раді”.

“Розрив” — це серіал в жанрі наукової фантастики, який оповідає про співробітника компанії Lumon Industries Марка С. (Скотт), що добровільного погоджується на суперечливу процедуру розділення робочих спогадів та домашніх. Фактично, в одному тілі тепер існують дві особистості, кожна з яких уявлення не має про те, чим займається інша.


Перший сезон, що вийшов у 2022 році, отримав критичний та комерційний успіх: з 97% на Rotten Tomatoes і приніс Apple TV $200 млн прибутку. Другий отримав менший, але так само гідний рейтинг, тож продовження одразу пішло в розробку.

Нагадаємо, що Apple нещодавно викупила права на “Розрив” в оригінальної власниці, інді-студії Fifth Season, і запланувала історію приблизно на чотири сезони. Стримінг також відкритий для ідеї розширення всесвіту, яка потенційно включатиме приквел, спінофи, іноземні версії та навіть відеоігри.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати