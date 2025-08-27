Trump Media та Crypto.com створять скарбничу компанію CRO вартістю $6,4 млрд

Trump Media купить токени Cronos (CRO) на $105 млн, а Crypto.com отримає акції DJT на $50 млн у межах партнерства. Це зробить токен CRO центральним для системи винагород Truth Social.

Trump Media and Technology Group, власник платформи Truth Social президента США Дональда Трампа, оголосила про об’єднання з криптовалютною біржею Crypto.com та компанією спеціального призначення Yorkville Acquisition.

Trump Media, Crypto.com і Yorkville Acquisition уклали остаточну угоду про спільне створення Trump Media Group CRO Strategy.

Ця структура стане скарбничою компанією цифрових активів, що зосередиться на придбанні рідної криптовалюти блокчейну Cronos, розробленого Crypto.com. Загальний обсяг складе принаймні $6,42 млрд.

Trump Media Group CRO Strategy профінансує скарбницю коштом токенів CRO на $1 млрд, $420 млн готівкою та варантів, плюс отримає кредитну лінію на $5 млрд від афілійованої компанії Yorkville.

Цей капітал зробить CRO Strategy першою та найбільшою публічно торгованою скарбничою компанією CRO, і потенційно найбільшою в історії скарбничою компанією цифрових активів за співвідношенням до ринкової капіталізації.

Після завершення об’єднання Trump Media Group CRO Strategy планує отримати довгострокову вартість, спрямовуючи “практично всі грошові резерви компанії” на придбання CRO.

Стратегія включає створення та роботу вузла валідатора, або спеціалізованого учасника в мережі блокчейну proof-of-stake (PoS) Cronos, разом із делегуванням CRO під управління валідатора. Керуючи вузлом валідатора, Trump Media Group CRO Strategy хоче забезпечити пряму участь у безпеці та управлінні мережею, а також отримувати винагороди за стейкінг для реінвестування задля збільшення холдингів CRO та компенсації операційних витрат.

Запущений у листопаді 2021 року, Cronos був створений засновниками Crypto.com і спочатку запущений як Crypto.com Coin (CRO).

На тлі цієї новини токен CRO підскочив на 38.63% – до $0.2853.

Джерело: Yorkville Acquisition Corp