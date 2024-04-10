Три з чотирьох iPhone 16 отримають більші батареї (iPhone 16 Plus ─ меншу), а Apple Watch приписують економічніший дисплей

В мережі з’явилася інформація щодо місткості акумуляторів смартфонів майбутньої лінійки Apple iPhone 16. Якщо вірити витокам, більшість нових моделей отримають батареї збільшеної місткості у порівнянні з попередниками. Виняток становить лише iPhone 16 Plus, який матиме менший акумулятор, ніж його попередник.

Чому так сталося, незрозуміло, оскільки, окрім різниці в розмірах, очікується, що iPhone 16 і iPhone 16 Plus матимуть ідентичний набір функцій. Можна припустити, що зменшення місткості залишиться непомітним завдяки підвищенню ефективності в інших сферах. З іншого боку, зменшуючи місткість батареї, Apple, можливо, намагається збільшити диференціацію між iPhone 16 Plus і iPhone 16 Pro Max, щоб підштовхнути клієнтів до купівлі дорожчих версій.

Згідно з іншими чутками, цьогорічний iPhone 16 Pro Max може похвалитися збільшеним часом автономної роботи — понад 30 годин (порівняно з 29 годинами для iPhone 15 Pro Max). Додатково очікується, що і iPhone 16 Pro, і iPhone 16 Pro Max матимуть трохи більші дисплеї.

Також з’явилися деякі відомості щодо Apple Watch наступного покоління. Зазначається, що Apple планує використовувати нову технологію OLED-панелі з низьким енергоспоживанням, щоб зменшити використання енергії функцією always-on display. Мова йде про технологію LPTO TFT (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) — це метод нанесення оксиду на провідний транзистор TFT і перемикаючі транзистори за кожним пікселем. Перемикаючі транзистори контролюють напругу, що подається на рідкокристалічні комірки, дозволяючи точно контролювати кількість світла, що проходить через кожен піксель.

Існуючі OLED-дисплеї в Apple Watch використовують LPTO TFT лише в кількох перемикаючих транзисторах і покладаються на технологію LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) для більшості транзисторів, а також провідного TFT. Перехід на LTPO OLED призведе до меншого струму витоку та більш стабільної роботи при низьких частотах оновлення, що призводить до загальної економії електроенергії. Однак недоліком є те, що ця технологія ускладнює виготовлення підкладок TFT.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Ця інформація також призвела до припущення, що в майбутньому Apple має намір перенести технологію LPTO OLED на інші продукти, такі як iPhone.

Джерело: macrumors 1, 2