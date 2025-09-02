Новини Пристрої 02.09.2025 comment views icon

Триекранний ноутбук MAX16 з Intel Core i7-1260P коштує від $700

MAX16 Triple Screen Laptop / AliExpress

У Китаї створили новий ноутбук, який пропонує незвичний підхід до розширення робочого простору на екрані. Ідея багатодисплейних рішень для ноутбуків не нова: ASUS випускала серію Duo з додатковим екраном під основним, а Lenovo експериментувала з роликовими OLED-панелями та поворотними дисплеями у вертикальній орієнтації. Інші бренди, такі як Acemagic та GPD, інтегрували додаткові дисплеї прямо в корпус своїх пристроїв. Тепер ще один виробник пішов далі — створив ноутбук із трьома вбудованими екранами.

Ця модель отримала назву MAX16 Triple Screen Laptop. Основний дисплей має діагональ 16 дюймів, а з боків до нього кріпляться два 10,5-дюймові екрани, що розкладаються назовні. З першого погляду конструкція нагадує знімні двоекранні панелі для ноутбуків, але тут бокові екрани інтегровані в корпус на шарнірах. У закритому стані вони складаються всередину й закривають центральний дисплей. У відкритому положенні користувач отримує загальну площу екрана, що відчувається як приблизно 29,5 дюймів по діагоналі, хоча із помітними рамками між панелями.

Характеристики MAX16 Triple Screen Laptop

Ноутбук застнований на процесорах Intel Core 12-го покоління (Alder Lake P-серія, вже знята з виробництва) та використовує пам’ять DDR4-3200. На вибір користувачів доступні процесори Core i7-1260P та Core i7-1270P. Конфігурація може включати до 64 ГБ оперативної пам’яті та один твердотільний накопичувач PCIe 4.0. Система має акумулятор місткістю 77 Вт·год, 1-мегапіксельну вебкамеру, сканер відбитків пальців, стерео динаміки та клавіатуру з підсвічуванням.

На корпусі передбачені один порт USB-C із підтримкою DisplayPort Alt Mode та USB-PD, три порти USB-A, відеовихід HDMI, мережевий роз’єм Ethernet та комбінований аудіовихід 3,5 мм. У характеристиках також вказано підтримку зовнішніх відеокарт. Проте відсутність Thunderbolt, USB4 або OCuLink викликає сумніви, наскільки реально така сумісність у роботі. Габарити пристрою у складеному стані становлять 374×261×28 мм, а вага — 2,6 кг.

Порівняння MAX16 Triple Screen Laptop з іншими ноутбуками з кількома дисплеями

Базова конфігурація MAX16 Triple Screen Laptop з Core i7-1260P стартує від $700, а версія з Core i7-1270P коштує вже ближче до $1200.

Джерело: videocardz

