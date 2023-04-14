Трислотові відеокарти NVIDIA RTX 2080 Ti ламаються під власною вагою — через деформацію плати «‎‎відпадає» пам’ять

Німецький фахівець з ремонту комп’ютерів KrisFix продемонстрував у YouTube, що топові відеокарти 2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti стали виходити з ладу через провисання у слоті PCIe під вагою системи охолодження. У ролику демонструється пошкоджена відеокарта з нижніми модулями пам’яті, які втратили контакт з друкованою платою.

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Більшості RTX 2080 Ti вже понад 4 роки, і хоча вони зберігали працездатність весь цей час, провисання незабаром може призвести до їхнього масового виходу з ладу. Враховуючи причину несправності, через кілька років ймовірні й пошкодження RTX 30-ї та RTX 40-ї серій, а також великих Radeon RX 6000 та 7000. Вага радіаторів деяких карт може перевищувати 1,5 кг.

Проблема з RTX 2080 Ti пов’язана з нижньою частиною модулів пам’яті GDDR6, розташованих ближче до слота PCIe x16. KrisFix стверджує, що ця область друкованої плати зазнає найбільшого вигину. Втрату контакту прискорюють струми, що проходять через з’єднання та регулярне нагрівання до високих температур. Знявши три нижні модулі пам’яті GDDR6, ютубер виявив проблеми окислення на кількох контактних точках.

Ремонтнику вдалося відремонтувати NVIDIA RTX 2080 Ti заміною мікросхем пам’яті. Для запобігання пошкодженню може знадобитися кронштейн, що запобігає провисанню або вертикальній установці відеокарти. Нині у продажу зустрічаються скоби та кронштейни для цього, а також спеціальні райзери для вертикального кріплення. Виробники все частіше додають до комплекту топових відеокарт подібні аксесуари. Небезпека погіршується й тим, що дефект проявляється набагато пізніше за термін закінчення гарантії.

Цікаво, що відеокарти після майнінгу у цьому плані можуть мати перевагу. Вони зазнавали інтенсивного, але рівномірного навантаження і найчастіше експлуатувалися у вертикальному положенні. З іншого боку, адекватні майнери займалися регулярним технічним обслуговуванням устаткування.

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Джерела: Tom’s Hardware