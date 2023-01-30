TITAN ADA повертається: відеокарта NVIDIA RTX 4090 Ti з вертикальним розташуванням плати споживатиме 800 Вт та займатиме чотири слоти – витік

Згідно з витоком, відеокарта NVIDIA RTX 4090 Ti отримає незвичайне компонування – її плата буде розташовуватися не знизу, а з протилежної сторони від роз’єму PCI-E. Вихідні роз’єми при такому розташуванні стануть у вертикальний стовпчик з тієї ж сторони (один HDMI та три DisplayPort). Монструозна конструкція все одно займатиме чотири слоти, попри очевидну спробу заощадити вертикальний простір.

Інсайдер стверджує, що це саме карта RTX 4090 Ti/TITAN – остаточна назва поки не відома. Маркування друкованої плати, PG137 раніше згадувалося у зв’язку з так званим графічним процесором Beast з TDP 800 Вт. На нових фото виразно видно дизайн системи охолодження з використанням золота, який зазвичай використовується у серії NVIDIA TITAN.

“the beast”

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Згідно з іншим витоком, відеокарта TITAN ADA може мати до 18176 ядер CUDA і до 48 ГБ пам’яті. Також це може бути перша карта NVIDIA з модулями пам’яті GDDR6X 24 Гбіт/с. Швидші чіпи пам’яті уможливлюють припущення, що картка отримає максимальну пропускну здатність 1152 ГБ/с, тобто буде на 144 ГБ/с швидшою, ніж будь-яка RTX 4090. Сайт VideoCardz зібрав у таблицю дані про наявні та можливі майбутні конфігурації топових відеокарт NVIDIA:

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Згаданий TDP 800 Вт майже вдвічі вищий від TDP RTX 4090 (450 Вт) та у половину перевищує її максимальну межу потужності (600 Вт). Поки що немає жодних ознак того, що таку відеокарту може бути випущено найближчим часом. Однак одразу кілька джерел фотографій не залишають сумнівів у тому, що подібний дизайн планувався давно. Очікується, що NVIDIA проведе основну доповідь GTC у березні – є певний шанс, що RTX 4090 Ti буде представлено ​​у цей час.

Раніше ми вже писали про те, що відеокарта TITAN ADA плавила блоки живлення та її реліз було скасовано. Схоже, NVIDIA повернулася до ідеї випуску монстра ігрової продуктивності, експериментуючи із системою охолодження та компонуванням. Виникає питання, яким чином плата відеокарти підключатиметься до роз’єму PCI-E та чи не відобразиться можливе застосування подовжувачів PCI на пропускній здатності.