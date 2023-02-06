Відеокарти після майнінгу не такі жахливі, як прийнято вважати – LinusTechTips успішно протестував 17 з 19 адаптерів

Канал LinusTechTips поділився новим відео, що демонструє переваги купівлі вживаних відеокарт, навіть якщо вони використовувалися для майнінгу. Автори поставили за мету спростувати поширений міф про те, що карти після майнінгу – погана покупка, та показати наочно, що вони можуть бути в такому ж хорошому або навіть кращому стані у порівнянні з вживаними відеокартами звичайних геймерів.

Для тестування LinusTechTips придбали безліч відеокарт, які колись були популярними серед майнерів. До їхнього числа входять NVIDIA RTX 3060, RTX 3080 10 ГБ, AMD Radeon RX 5700 XT та інші, загальною кількістю 19 штук. Усі моделі порівнювалися з менш інтенсивно вживаними аналогами.

Для тестування GPU використовувався Kombuster, після чого запускалися кілька ігор класу ААА у роздільній здатності 1080P, 1440P та 4K. Будь-яка відеокарта, що працювала на 3% гірше за еталонний аналог вважалася несправною.

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В цілому, перевірку пройшли майже всі відеокарти, включаючи усі вживані RTX 3070, RTX 3080, більшість RTX 3060 та більшість графічних процесорів RX 5700 XT. Проблеми виникли лише з двома моделями: Gigabyte Eagle RTX 3060 OC та Sapphire Pulse RX 5700 XT.

RTX 3060 від Gigabyte стала повним провалом: температура, що перевищувала 100° C, зумовлювала вкрай низькі частоти роботи. Ютубер перевірив цілісність VRAM – пам’ять повністю провалила тест. Графічний адаптер RX 5700 XT виявився не таким вже й поганим, але провалив тест Kombustor, підтримуючи тактову частоту більш ніж на 3% нижче за еталонну модель, LTT RX 5700 XT. Але в іграх відеокарта показала себе добре, з фактично ідентичною продуктивністю у порівнянні з іншими протестованими RX 5700 XT.

Крім цих двох карт, решта адаптерів працювали бездоганно та ефективно – так само добре, як і коли вони були новими. Знову ж варто відзначити, що всі ці відеокарти, ймовірно, використовувалися майнерами в якийсь момент їх життєвого циклу.

Купівля вживаних відеокарт, звичайно, є більш ризикованою, ніж придбання нових. Про це говорять й їхні виробники: за заявою Palit, після інтенсивного використання картки можуть втрачати до 10% продуктивності. Як і у випадку з будь-якими іншими виробами, їхній ресурс знижується під час експлуатації.

Ризику піддається система охолодження – іноді у таких відеокарт виходять з ладу контролери вентилятора та інші елементи, унаслідок довготривалого постійного нагрівання плати пересихає термопаста, втрачають властивості термопрокладки. Також недобросовісні продавці та достатньо кваліфіковані майнери перепаюють компоненти.

Проте більшість наявних відеокарт справді здатні відпрацювати кілька років без проблем. Купувати відеокарту після майнінгу краще у продавців, котрі пропонують повернення протягом кількох місяців. Бажано мати відповідну кваліфікацію, щоб оцінити запропонований виріб перед покупкою, а також надалі мати можливість зняти систему охолодження для заміни термоінтерфейсу або замінити її у разі несправності.

Джерело: Tom’s Hardware