Триває збір на FVP-дрони для 2 Інтернаціонального Легіону

22-го березня ми розпочали новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збираємо разом з БФ «УМАС» на FPV-дрони для бійців 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України, які нищитимуть ворожу техніку та склади з боєприпасами.

Ціль цього збору – 100 000 грн.

Бойовий шлях 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України

Певно, варто більш детально розповісти про шлях та передумови заснування 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України.

2-й Інтернаціональний Легіон оборони України об’єднав українців, білорусів, грузинів і представників інших національностей. Народи, для яких російське імперство – одвічна загроза. Легіон закликає до свого строю всіх, хто готовий відстоювати свободу і незалежність. Тих, хто бажає раз і назавжди покласти край російській експансії і зупинити поступ диктатур.

2-й Інтернаціональний Легіон оборони України почав активне формування у жовтні 2022 року. Основою командного складу батальйону стали представники Першої інтернаціональної роти спеціального призначення Збройних Сил України, які давали відсіч вторгненню росії на сході України, зокрема у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ та Бахмут.

Ядро легіону – українці, білоруси та грузини, представники народів, які століттями борються проти російської військової та культурної експансії. До них долучилися представники країн усього світу.

Бійці 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України – вправні воїни, які не раз це доводили на полі бою.





Важливою складовою сучасної війни є FPV-дрони, які, хоч і дуже дієві, але, по-факту, є “розхідним матеріалом”, бо літають “в один кінець”. Відповідно, необхідність в них у бойових підрозділах постійна. Оператори FPV-дронів 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України з особливою майстерністю нищать ворога за допомогою них:

Алгоритм аукціону

Аукціон в рамках збору буде проводитись тут та пройде з 22-го по 31 березня. В цей період поповніть банку на будь-яку суму — той, хто закине найбільше, отримає лот.

Лот цього аукціону – листівка, на якій зображено пса Патрона з підписом генерала України Валерія Залужного – «Залізного генерала», який ототожнює цілу епоху сучасної війни і якому, безумовно, ми всі вдячні.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!

Реквізити збору

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/56Uv8ZSLWi

Картка банки: 5375 4112 1536 7157