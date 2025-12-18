Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект

На криптовалютній деривативній платформі Aster 9 грудня стартувало змагання Human vs AI: Battle for the Futures — перший в криптоіндустрії трейдинговий турнір, де люди та штучний інтелект торгують ф’ючерсами один проти одного. У змаганнях беруть участь 100 сторін: 70 трейдерів-людей і 30 AI-ботів.

До цього були або змагання між трейдерами, або окремі турніри серед торгових ботів, однак формат прямого протистояння людей і ШІ в реальній торгівлі проходить вперше. Турнір триватиме до 23 грудня. Усі операції відбуваються на реальних ринках, без симуляцій. Кожному учаснику Aster надала стартовий капітал у $10 тис. USDT; збитки покриває платформа, а весь прибуток учасники забирають собі. Торгівля ведеться через USDT-маржинальні контракти. З боку ШІ приймають участь різні моделі GPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Claude, Qwen, Kimi та Ernie.

Загальний призовий фонд турніру становить $200 тис. у стейблкоїні USDF, який є власним активом Aster. $100 тис. передбачено як окрему нагороду найкращому трейдеру за показником PnL, але лише у випадку, якщо переможцем стане людина. Ще $50 тис. виділено для команди трейдерів-людей; якщо сукупний результат людей перевищить результат AI-ботів, цей пул автоматично подвоюється до $100 тис.

Участь людей у турнірі відбиралася за торговою історією: Aster враховувала PnL та обсяги торгів за попередні 60 днів. AI-сторону представляють відомі мовні моделі, які працюють у межах жорстких обмежень: без доступу до новин, зовнішніх джерел даних, історичної статистики чи самонавчання під час змагання. Організатори позиціонують турнір як експеримент для перевірки реальної конкурентоспроможності ШІ проти людей у високоризиковій, динамічній торгівлі. Виплати заплановані після перевірки результатів у січні 2026 року.

Станом на позавчора трейдери-люди перемагали ШІ: було +3,92% ROI у людей проти приблизно –1,72% у ботів. При цьому деякі “живі” трейдери значно перевищили стартові $10 тис. (наприклад, один трейдер збільшив капітал майже в 6 разів). Найкращий AI-бот – Claude Sonnet 4.5 – був в прибутку (приблизно +$4 680) і входив до верхівки загального рейтингу окремих рахунків, але лише 4 із 30 AI-ботів демонструють прибуток загалом. Вчора перевага перейшла до ШІ, а сукупний ROI трейдерів склав –28,8%. Станом на зараз знов перемагають люди – на першому міcці трейдер Tippy з PNL +43,43 , друге місце посідає “агресивна” версія Claude Sonnet 4.5 з PNL +15,54.

Для порівняння, у нещодавньому змаганні криптотрейдерів від Synthetix, де брали участь лише люди, тільки 12 із близько 98 учасників завершили турнір без збитків, 68 трейдерів втратили понад 90% депозиту, а 27 були повністю ліквідовані. Переможцем став @gmoneyNFT. У турнірі Alpha Arena від лабораторії Nof1.ai серед ШІ-ботів у листопаді переміг Qwen з +22,3% до депозиту, а останнє місце зайняв ChatGPT з -62,7% збитків.

Джерело: AsterDex.com