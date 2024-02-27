Ціна Bitcoin перевищила $57 тис., досягнувши 2-річного максимуму

Ціна криптовалюти біткойн досягла дворічного максимуму, перевищивши $57 тис. на торгах в Азії у вівторок. Це стало наслідком ознак інтенсивних інституційних покупок. Водночас ціна криптовалюти Ether перевищила $3200 вперше за 2 роки.

Вартість Bitcoin зросла більш ніж на 10% за дві сесії. Цьому посприяло розкриття інформації про те, що компанія з розробки програмного забезпечення та за сумісництвом криптоінвестор MicroStrategy нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму $155 млн.

Найбільша за ринковою вартістю криптовалюта нещодавно отримала підтримку завдяки схваленню у США біржових фондів (ETF), що володіють біткойнами. У понеділок обсяги торгів у кількох фондах різко зросли, а компанії, пов’язані з криптовалютами, також зросли, на відміну від більш знервованих ринків.

На момент підготовки матеріалу ціна Bitcoin дещо знизилась та становить близько $56 тис.

Джерело: reuters

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