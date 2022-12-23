Цього року кіберполіція розкрила понад 50% виявлених кримінальних правопорушень, пов’язаних з криптовалютами

Кіберполіція поділилася успіхами в розкритті злочинів, пов’язаних з криптовалютами. Зазначається, що цього року вдалося розкрити понад 50% з усіх виявлених кримінальних правопорушень, предметом або засобом яких була криптовалюта. Такого високого показника вдалося досягнути завдяки співпраці з компанією Crystal Blockchain. Це світова компанія з блокчейн-аналітики, з якою кіберполіція співпрацює в рамках підписаного меморандуму.

«З початку 2022 року співробітники кіберполіції розслідували понад 600 фактів використання криптоактивів у злочинних схемах. У більш ніж половині випадків правоохоронцям завдяки співпраці із Crystal Blockchain вдалося зібрати доказову базу протиправної діяльності фігурантів, які фінансово підтримують російську армію чи інші незаконні збройні формування та встановити понад 40 причетних осіб. Таких результатів вдалося досягти завдяки поєднанню цифрової криміналістики із класичними методами розслідування», – зазначив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець.

За даними кіберполіції, компанія Crystal Blockchain надала правоохоронцям інструменти для моніторингу криптогаманців, контролю за грошима та відстеження транзакцій. Таким чином співпраця дозволяє ефективно протидіє шахрайству з використанням віртуальних активів.

Разом з тим кіберполіція в майбутньому має намір долучитися до створення освітнього курсу від Міністерства цифрової трансформації, а також розвивати власні сервісні послуги для користувачів криптовалютного ринку. Зокрема планується запустити сервіс для подання заяв про вчинені правопорушення, де можна буде вказати адресу гаманця чи HASH транзакції. Як очікується, це прискорить та дозволить оптимізувати розслідування.

Джерело: Кіберполіція